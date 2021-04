Știință și tehnologie

Un echipaj de la Liceul Teoretic Filadelfia a obținut medalie de argint la un concurs internațional din Indonezia. Edith Nichifor și Doriana Condria, coordonate de prof. Valerica Ignătescu, au obținut în toamna anului trecut locul III la Concursul Național de Știință și Tehnologie ROSEF, cu lucrarea ,,Chimie... în delicii sănătoase!”. Echipajul urma să participe la Concursul internațional YISF din Indonezia, în 2021. Din cauza pandemiei, concursul s-a desfășurat online, în perioada 9-16 aprilie 2021.

Concurența a fost mare. Au participat în competiție 43 de țări, 443 de elevi și studenți: 231 internaționali și 212 din Indonezia. Dintre țările participante amintim: România (două echipaje), Rusia, Turcia, Thailanda, SUA, Tunisia, Mexic, Vietnam, Macedonia, Malaezia etc. Concursul s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: Live Science (la această secțiune a participat echipajul de la Filadelfia), Social Science; Physics And Engineering; Tefhnolpgy And Computer, Environmental Science. Organizatorii au cerut ca în prima etapă să se trimită un abstract de șase pagini, format word și pdf, și proiectul video de 7 minute adresat publicului. Pe data de 9 aprilie, sucevenii au prezentat lucrarea pe Zoom (7 minute), apoi au răspuns întrebărilor adresate de juriu. Criteriile de jurizare au avut în vedere importanța temei 30%, vizibilitatea 20%, relevanța 30% și prezentarea 20%.

Vineri, pe 16 aprilie 2021, a fost transmisă live festivitatea de premiere. Echipajul de la Filadelfia a obținut medalie de argint. Vă prezentăm un fragment din lucrarea câștigătoare: „Proprietățile terapeutice ale plantelor sunt consemnate în scrierile antice. Valoarea terapeutică a plantelor are la bază relaţia dintre structura chimică a substanţelor active şi acţiunea lor sinergică pe care o exercită asupra organismului. Faptul că plantele au o compoziţie chimică complexă, substanţele active identificate în unele plante fiind de ordinul zecilor şi chiar sutelor, explică proprietăţile multiple ale uneia şi aceleiaşi plante. Fie că sunt folosite sub forma unor preparate culinare, ceaiuri, tincturi sau creme, produsele din plante sunt pentru organismul omului un elixir, un adevărat izvor de sănătate aflat la îndemâna oricui.”

Prof. Valerica Ignătescu, coordonatoarea echipei sucevene, a spus că ciocolata rămâne ,,ispita” tuturor timpurilor și a tuturor vârstelor, iar înghețata energizantă stimulează creierul, stimulează producția de trombotonină, un hormon care ajută la reducerea nivelului de stres. „Lucrarea îşi propune să evidenţieze prezența antioxidanților în mure, investigarea compoziției chimice a ciocolatei și evidențierea inulinei, un polimer al fructozei în topinambur, plantă <uitată> pe care noi dorim să o readucem în consum. Totodată dorim să promovăm prepararea și consumul unor delicii sănătoase folosind ca ingrediente principale murele și topinamburii. Aceste delicii au un numitor comun, prezența acidului elagic și a antocianilor din mure și a inulinei din topinamburi”, a completat profesoara de la Filadelfia.