Semne de întrebare

La doar 39 de ani, dar comisar-șef deja de ani buni, Florin Poenari este de două luni de zile noul inspector-șef al poliției județene. Ascensiunea acestuia are niște pași interesanți am spune, cel puțin la fel de surprinzători precum decizia fostului inspector-șef comisarul-şef Adrian Buga de a face un pas în spate și a-l lăsa șef peste toată poliția pe Florin Poenari.

Problema este că noul șef a creat destulă tensiune în Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, încercând să se impună destul de agresiv.

Pentru a avea un control total și a-și impune respectul printre colegi, Florin Poenari trebuie să aștepte momentul în care postul de inspector-șef va fi scos la concurs, să treacă de examen prin competențe și să aibă rezultate concrete în probleme de infracționalitate din județul Suceava.

Care a fost logica schimbării unui șef care a obținut postul prin concurs cu unul împuternicit?

Titular pe post, în urma unui concurs, Adrian Buga a fost înlocuit de mai tânărul coleg doar împuternicit pe funcție, fapt care nu are nici o logică, mai ales că lui Adrian Buga nu i s-a imputat nimic la nivel oficial. Acesta nu a plecat din poliție, nu s-a pensionat, astfel că schimbarea sa nu are cum să nu stârnească semne de întrebare. De altfel, și în acest moment, postul de inspector-șef este al lui Buga, iar acesta nu îi poate fi luat până nu este demis ori nu iese la pensie. Iar ca să fie demis este nevoie de motive serioase, de comisii de disciplină etc.

Adrian Buga se află acum în fruntea Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava, unde este... împuternicit. Așadar, în locul unor șefi pe termen lung, cu posturi adjudecate, se preferă aceste împuterniciri care nu aduc nici o stabilitate. Iar apoi apar mirări de ce unele structuri de poliție au eficiență scăzută de ani de zile, timp în care șefii s-au tot perindat unii după alții.

”Care a fost logica schimbării unui șef care a obținut postul prin concurs cu unul împuternicit?” ar fi o întrebare logică pentru conducerea Poliției Române, la care însă nu ne așteptăm să primim răspuns.

O urcare spectaculoasă în ierarhie, în timp scurt, prin împuterniciri succesive

O analiză mai detaliată arată că Florin Poenari a urcat doar în aproximativ un an și jumătate de la postul de șef al Biroului Universitar Suceava (o structură nu mică, ci foarte mică) la cea mai înaltă funcție a poliției județene. Mai mult, pentru ca situația să fie hilară până la capăt, Florin Poenari este și acum titular pe postul de șef al Biroului Poliției Universitate. Asta pentru că a ajuns adjunct al IPJ Suceava, mai nou inspector-șef, doar prin împuterniciri succesive, pe perioade de câte 6 luni. Este cea mai facilă cale de a promova un ofițer agreat de anumite cercuri, fără a fi nevoie de dat explicații ori de promovat concursuri.

De precizat și că IPJ Suceava mai are un adjunct, comisarul-șef Cătălin Nistor, care a fost titular pe unul din posturile de adjuncți. Nistor nu a fost în „cărți” pentru a prelua postul de inspector-șef al IPJ Suceava.

Demisionar de la Poliția municipiului Suceava

Un alt detaliu care nu poate fi trecut cu vederea este că Florin Poenari a fost ani buni șef al Poliției municipiului Suceava, din 2010 până în 2016.

În 2016, el personal a decis să renunțe la funcție și să devină șeful unui birou mărunt de poliție. Se întâmplă extrem de rar ca un șef de poliție care renunță la o funcție inferioară să fie promovat apoi pe una superioară.

În perioada în care el a fost șef al Poliției municipiului Suceava rezultatele nu au fost spectaculoase, înfiripându-se mai multe grupări care aveau să comită furturi serioase în perioada 2016-2018. E drept, ca să fim corecți, că nu putem spune că acesta a avut un management dezastruos ca șef al Poliției municipiului Suceava, însă nici nu s-a remarcat cu ceva ieșit din comun ori cu decizii ferme și asumate.

Interdicție la vorbitul cu ziariștii

Revenind la ce se întâmplă acum, instalat pe funcția de șef al IPJ Suceava, Florin Poenari a început să-și pună în aplicare un plan dictatorial, mărturisesc mai mulți polițiști care au mai mulți ani de muncă în operativ decât noul șef.

Legat de mass-media de exemplu, deranjat că unii polițiștii cu funcții de conducere își „permit” să mai răspundă uneori presei și să dea informații legate de evenimente deja mediatizate, comisarul-șef Florin Poenari a dat dispoziție scrisă de interzicere totală a comunicării cu presa. Practic, polițiștii nici nu ar trebui să mai răspundă la „Bună ziua”.

Supărarea acestuia a venit după scandalul de proporții legat de o fotografie în care un profesor avea pusă „din pix” masca de protecție, într-un comunicat oficial transmis de poliția județeană. O eroare gravă, dar totuși izolată.

Acest comportament dictatorial, și nu numai legat de presă, ascunde însă altceva. Iluzia controlului total, a vocii unice pe care Florin Poenari crede că o poate impune. O voce unică ce nu mai poate exista în ziua de azi, când informațiile circulă amețitor mai ales pe rețelele de socializare.

Experiența profesională Florin Poenari:

Din 12.02.2021 - Împuternicit Șef al I.P.J. Suceava

16.09.2019 – 11.02.2021 - Împuternicit Adjunct al Șefului I.P.J. Suceava, pe linie de ordine publică și poliție rutieră

08.08.2016 – 15.09.2019 - Șef al Biroului pentru Centrul Universitar - Poliția municipiului Suceava

15.09.2010 – 07.08.2016 – Împuternicit și ulterior șef al Poliției municipiului Suceava

18.08.2009 – 14.09.2010 – ofițer la Biroul Control Intern din cadrul I.P.J. Suceava

23.07.2004 – 17.08.2009 – ofițer de cercetări penale și poliție rutieră la Poliția orașului Gura Humorului și Poliția municipiului Suceava - I.P.J. Suceava

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume: Florin Constantin POENARI

Loc de muncă: I.P.J. SUCEAVA

Funcția: Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava

Data nașterii: 04.04.1982, în municipiul C-lung. Moldovenesc, județul Suceava

Starea civilă: Căsătorit, 2 copii