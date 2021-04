Spațiu atractiv

Clădirea în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi” de la kilometrul zero al municipiului Suceava reprezintă o oportunitate nu doar pentru investitorii imobiliari, ci și pentru cei care doresc să dezvolte o afacere. Amplasată pe strada Vasile Bumbac, în apropierea Palatului Administrativ din centrul municipiului Suceava, clădirea are o suprafaţă totală utilă de circa 950 mp, iar terenul aferent are circa 1.000 de metri pătraţi. Proprietarul crede că imobilul și terenul pot fi utilizate eficient, mai ales că în zonă urmează a fi puse în practică și alte proiecte edilitare importante.

Proprietatea scoasă la vânzare este formată dintr-o clădire cu parter, etaj şi mansardă, alături de care a fost amenajat un spaţiu în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi”, cu o zonă utilizată ca terasă sau spaţiu de vânzare. Prețul de vânzare este negociabil, dar alte detalii despre vânzarea imobilului și terenului aferent pot fi obținute la numerele de telefon 0745.289.897, 0016233305264 sau pe Viber 0753695608.