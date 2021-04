Proiect

După luni de așteptare provocată de epidemia globală de coronavirus, mobilitățile din cadrul proiectului (TRANS)FORMAREA ÎNCEPE CU M.I.N.E. - Mijloace Incluzive pentru Nevoile Elevilor, inițiat de Școala Gimnazială Preutești și cofinanțat prin programul Erasmus+, pot fi în sfârșit reluate. După încheierea primelor două mobilități din Franța și Grecia, proiectul continuă cu cel de-al treilea flux, care va avea loc în Spania, Barcelona, în condiții sanitare de maximă siguranță impuse de criza Sars-Cov-2, în perioada 15-22 aprilie a.c. Participanții vor fi cinci cadre didactice, dintre care doi profesori pentru învățământul primar și trei profesori din învățământul gimnazial cu specializare TIC și limbi străine.

Mobilitatea presupune participarea la cursul structurat Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integrations and intercultural education, oferit de furnizorul de formare New Horizons Malta. Cei cinci profesori se vor implica atât în activități de predare-învățare formale, nonformale și informale, cât și în activități recreative, organizate într-un cadru intercultural. Printre subiectele care vor fi abordate, enumerăm: metode pentru motivarea elevilor în risc de abandon școlar, nonformalul și incluziunea, învățarea experiențială (learning by doing), educația outdoor, managementul conflictelor, gândire critică, team building. Se așteaptă ca, la finalul mobilității, profesorii să își dezvolte multiple competențe pe plan personal, profesional, lingvistic, managerial și digital. Astfel, profesorii vor învăța cum să folosească educația outdoor pentru dezvoltare personală, socială și relațională, vor înțelege consecințele aplicării metodelor nonformale la clasă și pentru motivarea fiecărui elev în parte, își vor îmbunătăți competențele digitale, vor avea o mai bună înțelegere a dinamicii grupurilor și vor conștientiza importanța dezvoltării personale și profesionale ca factor calitativ în procesul de predare-învățare.

Nu în cele din urmă, mobilitatea constituie o șansă pentru cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Preutești, interesate de dezvoltarea profesională, schimb de experiență şi transfer de bune practici, și o nouă oportunitate la nivel instituțional pentru promovarea cooperării europene în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+, prin încheierea de parteneriate internaționale, cu respectarea diferențelor culturale.

Prof. Adina-Maria Popa, manager de proiect