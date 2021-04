Căpușare

Omul de afaceri Adrian-Florentin Frunză pare a fi ținta unor atacuri venite din partea unor indivizi care au ca obiect de activitate contrabanda cu țigări. Informații potrivit cărora prin intermediul vagoanelor cu care firma SC Ridia Serv SRL Dornești importă materiale de construcții din Belarus și Ucraina vor fi plasate diferite cantități de țigări au ajuns la urechile lui Adrian-Florentin Frunză încă de acum câteva luni. Ca atare, pe 7 ianuarie 2021 a înaintat o adresă către Biroul Vamal Dornești prin care i-a înștiințat că în spațiile libere din vagoanele prin care îi este livrată marfa vor fi plasate țigări de contrabandă. Din acest motiv, a cerut ca toate vagoanele care erau destinate firmei Ridia Serv să fie verificate atât la Vicșani, la intrarea în țară, cât și la Dornești. Timp de aproape două luni, vameșii au verificat vagon cu vagon, în total câteva sute de astfel de mijloace de transport. Verificările s-au realizat inclusiv cu câini specializați în depistarea tutunului, iar rezultatul a fost negativ. Vineri, 2 aprilie, Adrian-Florentin Frunză a fost înștiințat de partenerul său de afaceri din Ucraina că la un control realizat prin sondaj într-un vagon care transporta BCA din Belarus s-au găsit țigări de contrabandă. Este vorba de 55 de cutii de carton, totalizând 27.500 de pachete de țigări, în valoare de 552.000 de grivne ucrainene, adică aproximativ 17.000 de euro.

”Sigiliile cu care a plecat vagonul de la firmele din Belarus erau intacte, sau cel puțin așa păreau. Am cerut ca acestea să fie verificate, pentru că am suspiciunea că au fost deschise și înlocuite cu altele falsificate. Nu exclud nici posibilitatea ca țigările să fi fost introduse în alte moduri. Nu știu dacă operațiunea s-a realizat în Belarus sau Ucraina, dar cred că există o structură bine organizată care acționează pe această linie. Am suspiciuni că aceste țigări urmau să ajungă la anumite persoane din zonă, a căror identitate îmi este cunoscută, dar pe care nu o pot face publică. Cred că cineva vrea să se folosească de mine pentru a derula afaceri care nu sunt legale și de care mă delimitez total. Am 50 de angajați la firmele mele și o cifră de afaceri serioasă și nu îmi permit să mă murdăresc cu operațiuni frauduloase”, a precizat Adrian-Florentin Frunză.