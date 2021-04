Critici

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu consideră că cele trei miniguverne din cadrul Guvernului României funcționează paralel, în sincope, sabotându-se cu cinism, iar aceasta alterează bruma de nădejde a românilor că ar putea avea parte de o viață de calitate mai bună. Eugen Bejinariu a arătat că miniștrii liberali își „croșetează” forme de a-și rezolva camarila, la umbra faptului că marile preocupări sunt legate doar de pandemie, în timp ce miniștrii progresiști avansează doar propria agendă și sunt preocupați doar de felul în care firmele apropiaților, ONG-urile de casă și oamenii lor fără școli pot accede la bunăstare. Bejinariu a mai adăugat că UDMR își urmărește destoinic obiectivele proprii, însă miniștrii lor au viziune, coerență și un pragmatism binefăcător tuturor. „Între timp, primul ministru se împiedică în faptele miniștrilor săi, în propriile vorbe și cade în ridicol la fiecare ieșire publică. Un premier neputincios și sabotat de propria non-echipă va eșua în misiunea de a trece țara peste efectele pandemiei”, a spus Bejinariu. El a adăugat că atunci când în sfârșit a înțeles și premierul că oamenii au nevoie de speranță ca să poată parcurge agonia și când acesta în sfârșit a preluat modelul liderilor care se adresează poporului arătând calea spre lumină, aducând și vești bune despre un orizont apropiat al întoarcerii la normalitate, „cioclii” din subordine se grăbesc „să ne ucidă încrederea și entuziasmul”. Astfel, deputatul PSD a subliniat că ministrul Sănătății anunță că de fapt vor urma zile mai tragice decât cele cu care ne-am obișnuit. „Când ne pregăteam să reînvățăm speranța, aflăm de ordinul ministrului Sănătății care anunța apocalipsa Covid și faptul ca toți suferinzii altor boli sunt lăsați în așteptarea morții, paturile ATI pe care n-au fost în stare să le suplimenteze așa cum promiteau acum un an sunt toate acum alocate pentru pacienții Covid, nu se mai efectuează alte operații, nu se mai îngrijesc alți bolnavi”, a declarat Eugen Bejinariu. El a precizat că zeci de mii de medici și personal medical „buimăcit de haosul directivelor” pe care le primesc sunt obligați să își încalce jurământul profesional „și să ucidă” oameni prin neimplicare sau implicare defectuoasă. Bejinariu a mai arătat că toate acestea se suprapun peste refuzul guvernului de a extinde testarea, de a omologa forma științifică mai facilă a testelor antigen, formă pe care toate țările europene au acreditat-o tocmai pentru a ține sub control pandemia. „Trăim o adevărată tragedie sub conducerea coaliției cinic-iresponsabile şi o trăim perplecși, căci ea ne este comunicată cu zâmbet superior sau chiar mai rău, cu râsete imberbe de la pupitrul conferințelor de presă”, a declarat deputatul PSD. El a subliniat faptul că nici măcar social-democrații „mereu eficienți în actul de guvernare și îndreptați către grijile oamenilor” nu vor reuși, atunci când vor reveni la putere, în urma eșecului actualei guvernări, să poată repara răul pe care îl face românilor „actuala guvernare tragică”.