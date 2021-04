Mână criminală

Un fermier din satul Roșcani, orașul Liteni, a suferit o pagubă imensă după ce i-au fost incendiate cele trei tractoare și combina pe care le avea parcate în curtea societății sale. În noaptea de luni spre marți, autorul a tăiat gardul cu o foarfecă tip ghilotină, a pus benzină în toate cabinele, i-a dat foc și a fugit. Un tractor de 70.000 de euro, de 300 de cai putere, a ars în totalitate, în timp ce o combină de 50.000 de euro a fost și ea în mare parte distrusă. Proprietarul a estimat prejudiciul la 700.000 de lei.

Alarma de incendiu s-a dat în jurul orei 2.10 din noapte. Fermierul și familia sa dormeau la acea oră în casa aflată la aproximativ 200 de metri de curtea societății.

Pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Liteni, au intervenit la fața locului cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor militari, incendiul era localizat de către lucrătorii Serviciului Voluntar Liteni, iar pericolul de propagare a flăcărilor la vecinătăți a fost îndepărtat.

Paramedicii SMURD au acordat ajutor unei femei în vârstă de 56 de ani, cu atac de panică, și unui bărbat de 29 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon.

Cei doi sunt membri ai familiei lui Vasile Scurtu, fermierul care lucrează în jur de 380 de hectare de teren la Roșcani - Liteni.

Cele două persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare, în stare stabilă.

Contactat de Monitorul de Suceava, Vasile Scurtu ne-a spus că doar unul dintre tractoare este puțin afectat, el și membrii familiei reușind să stingă focul după ce s-a dat alarma. Tractorul de 70.000 de euro este distrus în totalitate, iar combina, în proporție de aproximativ 75%. Un alt tractor este distrus în proporție de cel puțin 50%.

O evaluare completă este greu de făcut la acest moment. Cu excepția tractorului salvat în mare parte, la celelalte trei utilaje este greu de estimat dacă se mai poate folosi ceva.

Vasile Scurtu spune că are cel puțin două cercuri de suspecți, chiar trei, despre care a oferit detalii polițiștilor.

”Ce pot să vă spun este că după ce m-am extins și am și cumpărat ceva teren am deranjat și am fost amenințat, mi s-a spus că o să mă satur de atâta pământ. Lucram aproape 400 de hectare de teren. Aici la noi e multă invidie și multă râcă, sper ca ancheta poliției să ducă la prinderea autorului”, ne-a spus păgubitul.

Pompierii au confirmat încă de ieri dimineață că incendiul a izbucnit prin folosirea intenționată a sursei de aprindere. Modul în care a izbucnit focul și alte indicii confirmă fără dubiu că a fost o acțiune intenționată. A fost găsit inclusiv locul din gard prin care autorul a pătruns în interior, prin folosirea foarfecului cu brațe lungi, tip ghilotină.

La fața locului au ajuns polițiști criminaliști care au ridicat probe care ar putea ajuta la depistarea autorului. Au fost ridicate și imagini de pe camere video ale Primăriei orașului Liteni, care ar putea aduce indicii importante.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere și continuă cercetările.