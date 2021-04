Reclamație iubitori de animale

Nemulțumiri și acuze s-au iscat după ce Asociația ”Casa lui Patrocle” a reclamat, vinerea trecută, că în municipiul Suceava, undeva în zona fostelor sere de la ILF, în spatele benzinăriei Lukoil, se află un abator clandestin unde se sacrifică miei. Reclamația a apărut după ce iubitori de animale de la asociație au găsit un câine legat de un copac, lângă adăpostul de animale.

O echipă de control a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava s-a deplasat vineri după-amiază la fața locului. S-au constatat o serie de nereguli, legate de lipsa carnetelor de sănătate ale câinilor crescătorului de animale și de starea adăpostului oilor și caprelor, însă nu s-a confirmat existența unui abator clandestin, și nici că ar fi vorba de rele tratamente aplicate animalelor.

Imagini deloc plăcute pentru un iubitor de animale

Cei de la asociație s-au deplasat la fața locului după ce o iubitoare de animale a sesizat faptul că un câine este legat cu lanțul de un copac, undeva pe drumul public, fără a avea adăpost, în condiții de ploaie torențială. În apropiere era o construcție de unde se auzeau plânsete de miei.

”Aveam să pășim într-un scenariu sumbru despre animale vii, muribunde sau moarte. Un abator clandestin și insalubru în mijlocul orașului Suceava. Peste tot leșuri de miei și oi, intestine, mațe, mormane întregi de blană putrezită sau plină de sânge. Înăuntru miei cu mame, mame fără miei, îngrămădiți, unii abia fătați care erau călcați în picioare, o capră cu capul despicat și maxilarul rupt care abia fornăia căci avea nasul plin de puroi și sânge închegat, o cățea ciobănească ce alăpta pui abia fătați, vreo doi pui deja morți. Și un miel a cărui plânset ne-a rupt sufletele, pus singur și izolat alături de o găleată cu biberon pe post de mamă”, este o parte din mesajul celor de la „Casa lui Patrocle”.

Ce au constatat sanitar-veterinarii și ce măsuri au luat

La fața locului au ajuns cei de la Poliția Animalelor și inspectorii de la DSVSA.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava, ne-a explicat că urmele de tăiere și masa intestinală au arătat că a fost vorba de doar doi miei sacrificați, pentru consum propriu, conform declarației fermierului.

”Câinii erau în stare medie spre bună, doar că nu aveau carnete de sănătate care să ateste că sunt vaccinați și deparazitați. Stăpânul a spus că îi leagă ziua pentru a nu ataca oameni. Era, într-adevăr, și o capră mușcată în zona nasului, care fusese atacată de câini sălbatici, și care urma să fie sacrificată de posesor. Acesta are și oi, și miei, iar adăpostul era în condiții decente la interior. La exterior, erau ceva probleme și am găsit și masă intestinală aruncată pentru hrănirea câinilor, plus lână aruncată. Mizeria din zonă are legătură cu faptul că este un teren în litigiu, pe care s-au aruncat deșeuri care nu provin doar de la fermierul vizat. Cert este că nu se poate vorbi acolo de un centru clandestin de sacrificare a mieilor și nici de animale care nu erau hrănite ori care erau lăsate de izbeliște”, a declarat Sorin Mihai Voloșeniuc.

Sanitar-veterinarii i-au trasat fermierului, care crește 150 de oi și capre, o serie de măsuri pe care trebuie să le pună în aplicare: să își schimbe adăpostul de animale în două săptămâni, să deparaziteze și să vaccineze câinii și să încheie un contract pentru eliminarea subproduselor rămase de la animale (masa intestinală de exemplu). Totodată, a fost aplicată și o amendă de 2.400 de lei.

De precizat că masa intestinală de la mieii sacrificați dată la câini este o practică de sute de ani în gospodăriile populației.

Crescătorul de oi vizat de acest control se numeşte Radu Alexe Ivaş, condamnat pentru fapte de înşelăciune şi trimis în judecată pentru alte asemenea fapte legate de ţepe cu termopane.