PRO SĂNĂTATE

Toată materia este energie. Orice de pe Pământ are o vibrație unică. Rocile au o vibrație, copacii au o vibrație, pământul are o vibrație și fiecare persoană are propria vibrație. De fapt, exact așa cum putem fi recunoscuți după semnătura de mână, putem fi recunoscuți și după semnătura noastră energetică, vibrațională. Dacă transmitem în exterior vibrații și frecvențe înalte, atragem în lumea noastră lucruri care poartă acea vibrație - bucurie, sănătate, relații bune sau abundență. Dacă, pe de altă parte, transmitem vibrații joase, vom atrage negativitate, cum ar fi furia, depresia, remușcarea, frica, gelozia sau disperarea. „Ne creăm propria realitate”. Suntem asemeni unor magneți și atragem în viața noastră circumstanțe, oameni și rezultate care se potrivesc vibraților emise de gândurile și emoțiile pe care le trimitem în lume.

Când corpul nostru emană vibrații înalte, viața este plină de bucurii și împliniri. Este ca și cum ne-am afla într-un curent câștigător, deși e posibil să nu știm de ce. Ați remarcat vreodată că atunci când te îndrăgostești, alte lucruri din viața ta par să curgă de la sine cu ușurință? Zilele la muncă merg ca pe roate și totul în jurul tău este minunat. Este o etapă în care ar trebui și am putea să trăim tot timpul, dar noi nu facem așa deoarece într-un final de cele mai multe ori lăsăm frica și îndoiala să ne strecoare în minte ideea că există multe lucruri în neregulă cu noi, cu partenerul nostru și cu relația noastră; în consecință, vibrațiile noastre scad și farmecul relației dispare. Învățând cum să schimbăm vibrația pe care o transmitem în exterior este o modalitate prin care putem avea controlul lumii noastre, deoarece prin schimbarea propriilor vibrații, schimbăm automat vibrațiile pe care le atragem.

Propriile noastre vibrații înalte promovează sănătatea, vitalitatea și bunăstarea, iar vibrațiile joase creează opusul. Tindem să credem că o așa puternică transformare nu poate fi așa de simplă. Acest lucru se întâmplă deoarece nu am fost niciodată învățați că perturbările fizice, mentale sau emoționale din viața noastră sunt legate de nivelurile noastre de vibrație. Nu am fost niciodată învățați să înțelegem că atunci când ne menținem corpul într-o vibrație energetică înaltă, noi nu ne îmbolnăvim sau dacă ne îmbolnăvim, corpul nostru este în stare să se vindece singur. Nu am crescut învățând că atunci când operăm pe un nivel scăzut al vibrației, deschidem ușa către experiențele ce se vor potrivi acestor vibrații.

Vibrațiile altor oameni ne pot afecta starea de spirit din viața de zi cu zi. Când ne aflăm în preajma unei persoane cu vibrații joase, avem tendința să ne simțim lipsiți de energie, obosiți și începem să preluăm din negativitatea acelei persoane. În contrast, când ne aflăm în prezența unei persoane cu vibrație înaltă, avem tendința să ne simțim plini de bucurie și de energie, optimiști. Boala nu este starea noastră naturală de a fi. Ne putem gândi la starea de boală ca la o condiție în care frecvența noastră de vibrație este dezechilibrată față de frecvențele naturale, armonioase ale corpului nostru. Celulele dintr-un corp sănătos vibrează cu frecvență înaltă și celulele dintr-un corp bolnav vibrează cu o frecvență joasă.

În forma sa perfectă, ADN-ul are o vibrație înaltă și rapidă. Emoțiile negative și fricile noastre formează o vibrație lungă și lentă. Două vibrații nu pot rămâne în același spațiu în același timp. Așadar, când permitem intrarea unei vibrații lungi și lente în câmpul nostru energetic, această vibrație se combină cu vibrația înaltă a ADN-ului perfect și o transformă. În consecință, vibrația generală a câmpului nostru energetic devine tot mai scăzută.

Uneori noi purtăm cu noi niște tipare pentru așa de mulți ani că ne întrebăm dacă putem renunța la ele așa de ușor. De fapt, nu contează de cât timp am avut acel tipar sau cât de veche este povestea care a creat tiparul vibrațional. Vibrațiile se pot schimba instantaneu; și în momentul în care se schimbă vibrația, se schimbă de asemenea și tiparul ADN. Pentru a ne vindeca este necesar să eliminăm vibrațiile perturbatoare care au fost create de-a lungul vieții proprii și de experiențele de viață ale strămoșilor.

