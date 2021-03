Incendiu

O femeie din Burdujeni Sat are mare nevoie de ajutor financiar după ce un incendiu i-a distrus casa în care locuia cu cei trei copii minori, un băiat în vârstă de 16 ani și două fete, una în vârstă de 13 și una de 7 ani. Andreea Lupu își crește cei trei copii singură, iar nenorocirea care s-a abătut asupra ei la mijlocul lunii martie a pus capac unei situații deloc roz.

În noaptea de 14 spre 15 martie, în jurul orei 0.30, Secția de Poliția Burdujeni a fost sesizată prin 112 de Andreea Lupu, care a anunțat că locuința ei de pe strada Crângului a luat foc. La locul incendiului, în apropiere de Casa de Apă, au intervenit pompierii militari de la Suceava, care au găsit un incendiu pornit de la acoperișul casei bătrânești, din chirpici. Mama și copiii erau în casă, iar fiica mai mare a fost cea care a sesizat la timp că acoperișul a luat foc și a dat alarma, astfel că cei patru nu au fost intoxicați cu fum și s-a evitat o posibilă dramă și mai mare. Femeia și tatăl ei au încercat să oprească focul pornit de la coșul de fum, dar era prea târziu.

La sosirea pompierilor, acoperișul ardea deja generalizat, cu pericol de propagare la întreaga locuință, dar și la o casă vecină, aflată la patru metri distanță. Casa vecină aparține tatălui femeii. Pompierii au lichidat focul relativ repede, însă intervenția cu apă a distrus casa, care oricum era veche și în stare destul de precară.

Focul a pornit de la coșul de fum deteriorat.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile”, au transmis pompierii militari suceveni.

Pompierii au transmis după incendiu că a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 mp și s-au deteriorat planșeul, pereții și pardoseala locuinței.

Andreea Lupu s-a mutat provizoriu împreună cu cei trei copii într-o cameră din locuința tatălui său, însă această soluție este doar una provizorie.

”Eu lucrez, dar nu am venituri suficiente ca să îmi permit să mă mut în chirie, având în vedere că am cei trei copii în întreținere. Sunt oameni care vor să mă ajute, în frunte cu părintele din parohia noastră, și sperăm să putem ridica o casă în acest an, cu ajutorul oamenilor de bine. Orice ajutor este bine-venit, dar avem nevoie în special de bani pentru ridicarea casei ori de materiale de construcții”, ne-a spus Andreea Lupu.

Femeia are la dispoziție teren pe care să ridice casa.

”Mama intenționează să construiască o casă pentru copilașii ei, dar pe cât de mare îi este inima, pe atât de mici îi sunt posibilitățile financiare. Haideți să punem mână de la mână, să donăm fiecare cât avem. Poate mai avem materiale de construcție rămase și putem da o mână de ajutor”, este mesajul transmis de consilierul local Adelina Paiu.

Contul în care se pot face donații este RO82INGB0000999907312750, deschis la ING BANK pe numele mamei Lupu Andreea Elena.