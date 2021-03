Biologie și Chimie

Profesorul de biologie și chimie Florin Viu, de la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia, a creat un websiteeducațional premiat la concursul Digitaliada, ediția a V-a, la categoria popularitate. Comisia formată din elevi a oferit, în acest an, premiul de popularitate proiectului „Lecții biologie și chimie pentru gimnaziu”, creat de profesorul din Baia. Conform https://www.digitaliada.ro/, platforma profesorului sucevean reunește o colecție de lecții interactive, laboratoare virtuale, schițe, jocuri și teste de evaluare la biologie și chimie pentru clasele din învățământul gimnazial. Premiul câștigat de prof. Florin Viu a constat într-o tabletă grafică, în valoare de aproximativ 500 de euro.Profesorul de biologie și chimie Florin Viu a explicat că website-ul educațional creat de el vine în întâmpinarea elevilor și profesorilor cu materiale educaționale care facilitează o învățare mai ușoară a biologiei și chimiei.Site-ul poate fi accesat la adresa https://lectiigimnaziubiologiechimie.com și reunește o colecție de materiale de biologie și chimie realizate pentru clasele din învățământul gimnazial: lecții interactive și laboratoare virtuale realizate în powerpoint; schițe pdf ale lecțiilor ce pot fi utilizate ca fișe de lucru; teste de evaluare realizate cu aplicația Google Forms (acestea nu sunt disponibile în totalitate, secțiunea fiind în lucru); jocuri pentru telefoane cu sisteme de operare android realizate cu diferite aplicații online; link-uri către toate manualele digitale de biologie și chimie aflate în vigoare; materiale utilizate cu ocazia desfășurării de activități cu clasele la care profesorul a fost diriginte; pentru colegii profesori: programele pentru biologie și chimie, aprobate prin O.M. 3393/28.02.2017 și planificările calendaristice pe anul școlar curent.

Conceput inițial ca blog personal

Povestea site-ului web „lecții biologie și chimie pentru gimnaziu”, spune profesorul sucevean, conceput inițial ca blog personal, „a început în anul 2012, când am postat o serie de lecții realizate în powerpoint pentru disciplina chimie. De-a lungul timpului, am postat și alte materiale pentru disciplinele chimie și biologie, realizând astfel o colecție de materiale educaționale diferite pe care am pus-o la dispoziție pe acest site tuturor celor interesați, ca resursă educațională deschisă. Site-ul s-a bucurat de popularitate în rândul elevilor mei, reușind să strângă până în luna martie a anului trecut aproximativ 40.000 de accesări”.

Florin Viu spune că,în contextul izbucnirii pandemiei de Covid-19, trecerea de la învățământul fizic la cel online l-a prins, atât pe el, cât și pe elevii lui oarecum pregătiți. „Site-ul a primit adresa și denumirea actuală și a fost principala mea recomandare pentru elevii mei, care au avut la dispoziție un instrument facil pentru aprofundarea materiei din semestrul al II-lea al anului școlar trecut. Fără a viza în mod special acest lucru, site-ul a început să se bucure de popularitate și la nivel național, numărându-se printre recomandările inspectorilor de specialitate, ale blogurilor profesorilor de specialitate, paginile de Facebook ale multor unități de învățământ și alte instituții din România și Republica Moldova. Numărul accesărilor site-ului trecuse de 400.000 înaintea vacanței de Crăciun”, a completat prof. Florin Viu, de la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia.