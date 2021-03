Ion Lungu: „Dacă se respectă regulile carantinei scade numărul de îmbolnăviri, iar exemplul Sucevei este clar – noi am scăzut de la 9,87 la mia de locuitori la 1,81 la mia de locuitori”

Respectarea regulilor

Carantinarea orașelor cu incidență mare a îmbolnăvirilor de coronavirus (fiind vizate în special Timișoara, București, Iași) care a stârnit numeroase discuții pro și contra în toată țara, a fost dezbătută și de către primarii din cadrul AMR, la discuțiile online de marți, cu premierul României, Florin Cîțu. În acest context, Suceava a fost dată ca exemplu de eficiență a acestor măsuri, cu condiția să fie respectate regulile.

În prezent, rata de incidență a îmbolnăvirilor în municipiul Suceava este de 1,96 la mia de locuitori, cu mult sub cele din orașele menționate sau din alte localități, unde a trecut și de 11 la mia de locuitori.

“Este bine să ne menținem aici, sub 2 la mia de locuitori, din mai multe perspective – a desfășurării în condiții normale a anului școlar, plus că se apropie sărbătorile pascale, atât la catolici, cât și la ortodocși, și e bine să putem participa la slujbe anul acesta, în limitele impuse de pandemie.

De aceea facem apel în continuare la suceveni să respecte regulile legate de coronavirus – purtatul măștii, distanțarea socială și igiena personală”, a spus miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

La discuții legate de măsurile de pandemie, edilul sucevean consideră că are eficiență carantina pentru reducerea numărului de cazuri active la orașele care au peste 6 cazuri de îmbolnăviri la mia de locuitori.

„Am prezentat situația de la Suceava, cu carantina care a avut loc anul trecut, de șase săptămâni, pentru că aici erau niște discuții cu acest nou termen, de carantină formală, că nu are nici o eficiență.... Le-am spus că nu este așa, că dacă se respectă regulile carantinei scade numărul de îmbolnăviri, iar exemplul Sucevei este clar – noi am scăzut de la 9,87 la mia de locuitori în data de 5 aprilie 2020 la 1,81 la mia de locuitori în data de 13 mai 2020, când am ieșit din carantină”, a explicat Ion Lungu.

Edilul sucevean a solicitat suplimentarea numărului de vaccinuri pentru Suceava, dar a supus atenției și deficitul de personal de la secțiile ATI din spitale. O altă problemă discutată în cadrul ședinței online pe tema pandemiei este cea legată de evitarea aglomerării în centrele comerciale, vorbindu-se chiar de impunerea unor noi reguli pentru malluri, chiar de la finele săptămânii.