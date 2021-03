Demers

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că una dintre prioritățile sale ca parlamentar va fi închiderea definitivă a gropii de gunoi de la Pojorâta. Gheorghe Șoldan a spus că în timp ce pe plan european există o preocupare serioasă pentru protejarea mediului înconjurător, în județul Suceava, în pasul Mestecăniș, în vârful muntelui, a apărut o „ditamai groapa de gunoi”. „O bombă ecologică este pe cale să fie detonată în inima Bucovinei de către autoritățile locale. Strigătele de disperare ale localnicilor și ale specialiștilor de mediu nu impresionează guvernarea PNL”, a precizat Gheorghe Șoldan. El a arătat că cele peste două milioane de turiști care ajung anual în zonă, pe traseul montan care leagă stațiunile Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, vor face probabil câteva selfie-uri și poze de grup unicat în vârful muntelui, din mijlocul gunoaielor.

Deputatul PSD de Suceava a dat asigurări că a preluat această problemă și îngrijorarea sucevenilor pe această temă și va face toate demersurile necesare pentru ca această groapă să dispară, așa cum a apărut. Gheorghe Șoldan a spus că autoritățile pasează problema, se scuză, ridică din umeri, în timp ce groapa se tot adâncește, fără a ține cont de toți factorii implicați și mai ales de oameni.

„Ca parlamentar ales în circumscripția Suceava, am datoria față de cetățeni să mă implic în acest caz, sens în care am adresat săptămâna aceasta mai multe întrebări ministrului Mediului, referitoare la evaluările și măsurile luate la nivel guvernamental, dar și care este poziția actuală a ministerului vizavi de răsturnarea tuturor gunoaielor din județ sub nasul localnicilor și al turiștilor”, a declarat Șoldan. El a spus că nu va permite ca „inima Bucovinei” să fie acoperită de gunoaie. „Vedem că guvernarea de dreapta a descoperit mersul pe jos în <Vinerea Verde>. Le propun guvernanților ca România verde să fie și la Suceava. Dacă sunt preocupați de protejarea mediului, atunci să lase și Pasul Mestecăniș verde, curat și să oprească aruncarea gunoaielor din județ în pădurile Bucovinei”, a spus Gheorghe Șoldan.