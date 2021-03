Atitudine

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a criticat fostul guvern PNL, dar și actualul guvern de dreapta pentru nepăsarea de care au dat dovadă în rezolvarea problemelor minerilor de la exploatarea de uraniu de la Crucea – Botușana. Eugen Bejinariu a arătat că în Suceava există încă mii de oameni care trăiesc în condiții amare, din exploatarea de zăcăminte, iar minerii de la Crucea, ultima mină de uraniu a României, muncesc în condiții de risc extrem, sunt expuși la radiații ucigătoare. „Ei și familiile lor sunt năpăstuiții al căror urlet de durere e ignorat de mai bine de un an. Guvernul chefliilor liberali nu s-a preocupat un an întreg ca acești oameni să își primească banii alocați pentru hrană – erau bani meniți să le asigure traiul, suma alocată prin lege pentru antidotul la radiațiile care le-au mistuit sănătatea”, a declarat Bejinariu. El a spus că după ce a plecat guvernul liberal, a venit guvernul „dreptu’-n-stângu’”, care nu le-a mai plătit salariile pentru mai multe luni, motiv pentru care minerii și-au cerut drepturile, însă au fost ignorați. „Au anunțat că vor protesta închizându-se în galeriile subterane, acolo unde respiră radon și unde fiecare oră în plus îi apropie de moarte. Au fost ignorați în continuare. Suferința lor n-a clintit nepăsarea unui prim-ministru perpetuu abulic. Autoritățile toate au fost preocupate doar să pună batista însângerată de durerea ortacilor pe batista mass-mediei”, a precizat deputatul PSD de Suceava. El a arătat că după zile întregi de agonie în subteran, minerii au primit o parte din datoria pe care statul, „atât de cinic administrat astăzi”, o are față de ei. „Dregătorii județului și administratorii țării se comportă ca și când minerii le-ar cere lor favoruri personale, ca și cum existența minei ar fi o concesie făcută mărinimos unor nepricepuți la alte munci. Le vorbesc jignitor și atunci când nu-i ignoră, îi umilesc. Rușine, guvernanți de mucava!”, a transmis Bejinariu. El a spus că actualilor guvernanți ar trebui să le fie rușine că nu pot să își imagineze soarta minerilor și că nu știu cum să găsească soluții pentru viața lor și a familiilor lor. Deputatul PSD a precizat că minele trebuie ecologizate, exploatarea de uraniu de la Crucea este de mult în fază finală, pentru că nu mai există resursă, dar în același timp „avem obligația de a găsi, ca țară”, alternative pentru dezvoltarea sustenabilă. „Știm cu toți că mineritul va trebui, treptat, înlocuit cu producție de energie mai puțin dăunătoare planetei, știm că avem angajamente internaționale și urgențe climatice care ne obligă să ne desprindem de condițiile aproape medievale ale activităților din subteran, dar este obligația guvernului ca toate aceste lucruri să se întâmple în timp ce minerilor li se respectă drepturile, inclusiv dreptul la muncă plătită”, a declarat Eugen Bejinariu. El le-a mai transmis guvernanților că dacă minerii nu își strigă durerea pe rețele sociale, nu înseamnă că îi pot ignora.