Ajutor pentru Florin Matraș!

Florin Matraș, în vârstă de 53 de ani, din Plopeni, care se luptă de mai mult timp cu cancerul,are nevoie urgent de25.000 de euro pentru a ajunge la o clinică din Turcia, pentru o intervenție chirurgicală de înlăturare a tumorii. Bărbatul trebuie să adune această sumă de bani până pe 29 martie.

Fundația Umanitară Nord 2001 a demarat mai multe campanii de ajutorare a bărbatului, care are nevoie de sume de bani considerabile pentru a putea să facă tratamentele costisitoare din Turcia și din țară.„Domnul Matraș sângerează din cauza barei de titan montată la Cluj, bară care îi mai menține o parte din maxilar. În aceste condiții, intervenția medicilor a devenit extrem de urgentă. Fiecare zi contează.Costurile acestei etape sunt de 25.000 de euro, conform facturii proforme primite de la spitalul din Turcia, la care se adaugă cheltuieli de deplasare și cheltuieli neprevăzute care pot apărea odată cu intervenția”, transmit inițiatorii campaniei umanitare, care au ținut legătura în permanență cu bărbatul bolnav și familia acestuia. Deși rămasă fără resurse financiare, familia este încrezătore că va reuși să treacă și peste această etapă și își pune toată încrederea în oamenii de bine care au contribuit și până acum și care doresc să sprijine acest caz în continuare. „Vă reamintim că în urma intervențiilor chirurgicale efectuate în țară, bărbatul nu mai are mușchii feței, fiind necesar implant de mușchi de bovină sau mușchi de pe ambele picioare, pentru a putea reconstitui partea musculară a feței. Domnul Matraș a ajuns la capătul puterilor, distrus fizic și psihic, vede cu greu lumina de la capătul tunelului, au rămas fără resurse financiare pentru a continua și tot efortul de până acum poate fi în zadar dacă nu continuă. Plânge și este deznădăjduit. Are nevoie de noi. Suntem în putere să îi redăm speranța și bucuria de a trăi. Este momentul să arătăm că suntem din nou solidari. Orice sumă îl poate ajuta pe domnul Matraș să ajungă la clinica din Turcia, să-i oferim împreună o șansă de vindecare. Contăm pe sprijinul dumneavoastră, ca de fiecare dată”, este mesajul transmis de reprezentanții Fundației Umanitare Nord 2001.

Continuați să donați!

Toți cei care doresc să susțină acest caz pot să doneze în conturile Fundației. Sumele vor ajunge integral la Florin Matraș. Banii pot fi direcționați în contul Fundației Umanitare Nord 2001, deschis la Unicredit Bank Suceava: RO13 BACX 0000 0032 4475 3000, în Lei sau RO83 BACX 0000 0032 4475 3001, în Euro, Cod SWIFT/BIC: BACXROBU și pe site-ul Fundației www.funord2001.ro, direct cu cardul.

Este cumplit de greu să știi că viața ta depinde de o sumă mare de bani, pe care nu o ai la dispoziție. Simți neputința de a face încă un pas spre vindecare. Oricât de chibzuiți ar fi cei din familia Matraș, banii sunt în continuare prea puțini și au nevoie disperată de dumneavoastră pentru a putea continua. Sunt în situația în care nici o sumă oferită nu este prea mică, iar fiecare gest al dumneavoastră contează în lupta pe care o duc. Cu ajutorul nostru, al tuturor, ar trebui să strângă urgent cei 25.000 de euro pentru a ajunge la clinica din Turcia.

Familia aduce mulțumiri tuturor oamenilor de bine care au făcut până acum donații, firme și persoane fizice. Donatorii se regăsesc și pe pagina de Facebook a Fundației Umanitare Nord 2001 – Sânge pentru România. Lupta pentru Florin Matraș este abia la început. Continuați să fiți alături de acest bărbat aflat în suferință. Continuați să donați! „Este momentul să arătăm că suntem din nou solidari, orice sumă, indiferent de valoare, îl poate ajuta pe domnul Matraș.Contăm pe sprijinul dumneavoastră, ca de fiecare dată. Noi nu percepem comisioane. Activitatea este realizată integral cu voluntari”, au transmis reprezentanții Fundației Umanitare Nord 2001 – Sânge pentru România.