Clasele a XII-a și a XIII-a

5.908 elevi suceveni susțin astăzi, 22 martie, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării examenului de bacalaureat. În județul Suceava, pentru susținerea probelor scrise sunt înscriși 5.344 de elevi din clasa a XII-a, 284 de elevi din clasa a XIII-a seral și 280 de elevi din clasa a XIII-a frecvență redusă.

Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în 41 de centre de examen. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național continuă marți, 23 martie, când se va desfășura proba obligatorie a profilului, și miercuri, 24 martie, când va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 25 martie. Probele vor începe la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Elevilor le este interzis, de asemenea, să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Inspectorul școlar prof. Cezar Anuței, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, a spus că rezultatele obținute de elevi la simularea națională sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.