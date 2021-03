Drept la replică al lui Silviu Nicușor Monor, inginer silvic, șef de district în cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, suspendat din funcție de câțiva ani, în urma articolului ”Un silvicultor condamnat la aproape 5 ani de închisoare, trimis în judecată într-un nou dosar”, publicat în ediția din 12 martie 2021 a Monitorului de Suceava.

Silviu Nicușor Monor se consideră nevinovat și își prezintă, mai jos, argumentele. Condamnat la prima instanță la 5 ani și 11 luni închisoare, de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, acesta are șansa de a se apăra la ultima fază a procesului, care se derulează la Curtea de Apel Suceava.





Povestea pe scurt a unui dosar fabricat, ca şi celelalte 6 de altfel, în ideea că se va găsi un culoar favorabil pentru a ne băga în puşcărie:

- a fost căutat un băiat necăjit, numit Tetea Ion, pentru a suna la 112 şi a reclama tăierea de lemn nemarcat. Fals, lemnul era marcat, doar că Bulugheană (n.r. - alt inculpat din dosar) a profitat de vremea favorabilă şi a fasonat lemnul în aşteptarea autorizației, care ar fi venit oricum. Ca o observație, parcela se află într-un loc greu accesibil şi Tetea nu prea avea ce căuta în acel loc, doar dacă era trimis. Exceptând prima declarație, în pofida numeroaselor citații şi căutări, Tetea este de negăsit, neputând fi audiat în instanţă;

- în parcela respectivă (58 B) sunt în picioare (marcați) încă 53 de arbori cu diferite defecte şi cca. 60 de arbori verzi, sănătoși, nemarcați;

- în ziua în care am urcat în parcelă cu 6 polițiști şi 2 reprezentanți ai Gărzii Forestiere s-au întocmit două rapoarte de către aceştia, cu ACELEAȘI CONCLUZII: fiecare fir marcat din cele aflate în stivă este uscat şi se justifică tăierea lui;

- la 3 luni de la această dată, se efectuează o expertiză la care nu sunt solicitat să particip, ca şi conducător al lucrării de marcare (şi foarte important, la data expertizei nu aveam nicio calitate în dosarul penal). Cu lemnul manevrat de 2 ori cu şpranga TAF-ului, prima dată extras din doborâtura în masă şi transportat în drum şi a doua oară, cu ocazia controlului, fiecare fir fiind extras din stivă şi inventariat, se trag concluziile complet halucinante că 7 oameni - 2 ingineri silvici, 2 pădurari, proprietarul pădurii, tafist-ul şi cel cu fierăstrăul mecanic au hotărât să doboare artificial 23 mc de lemn uscat (cu o valoare de 3000 de lei) şi să lase în picioare arborii verzi, cu diametrul dublu;

- judecătoarea de la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc ne-a respins cererea cu privire la efectuarea unei contraexpertize, concludentă şi atunci şi acum cu privire la situația reală din teren. Ne-a ținut în schimb pentru DOI ANI şi JUMĂTATE în control judiciar;

- la 6 luni de la aşa-zisă faptă penală se efectuează 14 percheziții la care participă 86 de polițişti. ÎN NICIUNUL DIN MANDATELE DE PERCHEZIȚIE NU ESTE SPECIFICAT VREUN OBIECTIV PENTRU CARE SE JUSTIFICĂ EFECTUAREA LOR;

- NU AM FOST AUDIAT VREODATĂ PE PARCURSUL CERCETĂRII PENALE, CU OCAZIA REȚINERII FIIND TRANSFORMAT, ÎN 10 MINUTE, PRIN 3 HÂRTII SUCCESIVE, ÎN SUSPECT, APOI ÎN ÎNVINUIT, RESPECTIV INCULPAT;

- acuzația de abuz în serviciu (pentru care am primit ani mulți de puşcărie) constă în efectuarea unei lucrări silvice denumită "rărituri", o lucrare de igienă care a însemnat marcarea a 1.123 de arbori cu diametrul între 6 şi 18 cm; am fost delegat la începutul anului 2016 să efectuez această lucrare, am avut-o trecută în 3 delegații succesive (se găsesc în arhiva ocolului) şi am marcat-o în luna în care nu am avut-o în delegație. Arborii se regăsesc în teren şi astăzi, în picioare.

Ar mai fi multe de spus, le-am rememorat în anii de insomnii, dar e suficient.

Cu un dram de speranță că dreptatea nu a murit definitiv, că mai există judecători care citesc dosarele, le înțeleg, le pasă de viața celor din fața lor, nu sunt laşi sau incompetenți...

Cu respect, Nicu Monor