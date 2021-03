La judecată

Traian Andronachi, fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuți, s-a adresat instanței de judecată și cere suspendarea Dispoziției prin care s-a dispus revocarea sa din funcție și încetarea contractului de management. De asemenea, acesta cere și suspendarea dispoziției prin care a fost numit actualul manager al Spitalului Municipal Rădăuți, Romeo Cătălin Negruț.

”Începând cu luna septembrie 2020, domnul primar Loghin Bogdan Andrei a demarat o campanie de denigrare la adresa mea în presa locală și în mediul online, ca urmare a faptului că în discuțiile directe purtate acesta mi-a solicitat demisia. În urma refuzului motivat de situația în care se află Spitalul Rădăuți, a proiectelor aflate în derulare și a faptului că în urma numeroaselor controale, nu s-a reproșat ceva managerului spitalului, acesta mi-a comunicat că dacă nu-mi dau demisia va face orice este necesar pentru a elibera funcția de manager”, se arată în actul de sesizare a Secției de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava.

Managerul revocat al Spitalului Municipal Rădăuți spune că decizia de încetare a contractului de management a venit în urma unui control derulat fără respectarea procedurilor prevăzute de legislație.

”Am sesizat neregulile, dar primarul a dispus continuarea activității de control, fără remedierea lor, fiind nevoit să formulez o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. În dosarul penal nr. 137/P/2021 Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus începerea urmăririi penale in rem la data de 27 ianuarie 2021”, se arată în plângerea depusă de Traian Andronachi.

Acesta a mai invocat și procedura ilegală de completare a ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație de la Spitalul Municipal Rădăuți.

”În convocare nu există vreun punct de dezbatere privind activitatea managerială, dorindu-se luarea prin surprindere a membrilor și impunerea unei ilegalități. Astfel, președinta Consiliului de Administrație, Calenciuc Anca Elena, a propus direct dezbaterea Sesizării formulate de Primarul Municipiului Rădăuți nr. 3975/04.03.2021, deși aceasta nu a fost înmânată celorlalți membri ai Consiliului, cu excepția consilierilor locali, care au venit cu documentul în ședință și nici subsemnatului reclamant, cum ar fi fost procedural. Sesizând ilegalitatea, am solicitat personal să se prezinte la ședință și membrii omiși de președinta de ședință și comunicarea actelor. Precizez că nici eu personal sau reprezentanții DSP Suceava nu am primit aceste documente emise de Primăria Municipiului Rădăuți. Abia ulterior, în timpul ședinței, am luat la cunoștință de cuprinsul acesteia. În cadrul dezbaterilor președinta Consiliului de administrație a propus ilegal încetarea contractului de management, respectiv revocarea din funcție a managerului, fără ca acest punct să figureze pe ordinea de zi, fără ca documentele în baza cărora s-a discutat să fie comunicate, fără a se ține cont de votul negativ/opoziția și punctele de vedere exprimate de reprezentanții DSP Suceava, cadrelor medicale reprezentate și susținerile subsemnatului”, a mai arătat managerul revocat al Spitalului Municipal Rădăuți.

Traian Andronachi consideră că până la judecarea pe fond a cererii pe care a formulat-o pentru anularea actului prin care a fost revocat din funcție, firesc ar fi să fie repus în funcție, iar Dispoziția de încetare a contractului de management să fie suspendată și să se revină la situația de dinainte de ziua de 11 martie 2021.