Bilanț

Pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), anul care a trecut de la debutul pandemiei de COVID-19 a însemnat perioada în care a fost necesară ajustarea priorităților comunității academice, adaptarea activităților didactice, de cercetare și sociale noului context epidemiologic. Confruntată cu un sumbru scenariu în cursul primăverii trecute, conducerea USV a fost nevoită să ia decizii sigure și responsabile pentru propriii studenți și personalul propriu, vizând contracararea efectelor propagării virusului SARS-CoV-2. USV a avut astfel o contribuție decisivă la combaterea efectelor cauzate de răspândirea virusului printr-o serie importantă de acțiuni.

Printre acțiunile concrete amintim în primul rând implementarea unei linii complete de testare semiautomată COVID-19, care a fost transferată Spitalului Județean Suceava pentru dezvoltarea primului laborator de diagnostic COVID-19 din județ. Cadre didactice ale USV s-au implicat voluntar în munca din cadrul laboratorului și au contribuit la instruirea altor specialiști în realizarea testelor și la dezvoltarea noilor laboratoare de testare. În același timp s-a dezvoltat un Centru de Consiliere pentru cadrele medicale, denumit Centrul USV - Reziliență COVID, cu asistență psihologică și medicală, lansând o linie telefonică de consiliere psihologică, medicală și logistică pentru persoanele afectate de COVID-19 din județul Suceava, dar și pentru studenții USV.

Digitalizare a activităților și identificarea cartografică a informațiilor de interes

O prioritate a USV a fost să contribuie la digitalizarea activității Direcției de Sănătate Publică Suceava, prin dezvoltarea unui pachet de programe software necesar populării și gestionării bazei de date cu probele și rezultatele testărilor COVID. USV a pus astfel la dispoziția DSP aplicația DSPSMS, pentru telefoane Android, care să asigure transmiterea automată a mesajelor cu rezultatele la teste și pentru eficientizarea sistemului de înregistrare și arhivare a informațiilor pacienților testați. În condiții de carantină au survenit dificultăți în identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile din județ, iar USV s-a alăturat Observatorului Român de Sănătate în dezvoltarea unei soluții telefonice robotizate pentru chestionarea tuturor persoanelor în vârstă și depistarea situațiilor problematice.

USV a dezvoltat o hartă interactivă online pentru autoritățile locale și locuitorii din județele Suceava și Botoșani, proiectul cartografic InfoMED oferind informații ușor accesibile, legate de grupele de vârstă vulnerabile, farmacii, cabinete ale medicilor de familie, unități medicale disponibile, distanța cea mai scurtă până la cel mai apropiat punct de interes.

Voluntariat al studenților pentru sprijin în combaterea pandemiei

În cadrul USV au fost formate echipe de voluntari și asociați pentru recondiționarea și dezvoltarea unor dispozitive medicale, pentru ventilatoare mecanice, iar universitatea suceveană s-a asociat la proiectul Open Source Ventilator (OSV), promovat de o echipă internațională de cercetători ingineri. La rândul lor, studenții USV s-au implicat în această situație de criză prin activități de voluntariat coordonate de asociațiile studențești, constând în confecționarea de viziere și măști, inițierea unei campanii de sprijin pentru alți studenți aflați în situații critice sau organizarea de licitații caritabile.

Secvențierea genomului virusului SARS-CoV-2 la USV, o importantă contribuție la studiul evoluției virusului

Deși nu are încă o facultate de medicină sau de biologie, USV a avut contribuții importante pentru combaterea pandemiei, secvențierea genomului virusului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, fiind singura universitate din România care a secvențiat genomul virusului SARS-CoV-2 și instituția din România cu cele mai multe probe secvențiate și acceptate în Global Initiative on Sharing All Influenza Data, principala bază internațională de secvențe SARS-CoV-2.

În perioada critică USV a pus la dispoziția autorităților locale cămine studențești pentru colegii de la ISU Botoșani și cadre medicale, precum și Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, pentru cazarea personalului medical, cu scopul de a proteja familiile acestora și de a bloca răspândirea comunitară a bolii. USV s-a îngrijit și de studenții rămași în Suceava prin asigurarea cazării și a unei mese pe zi pentru cei care s-au regăsit în situații speciale, departe de casă, încă de la începutul perioadei de decretare a stării de urgență. Nu în ultimul rând, USV s-a implicat și în montarea și punerea în funcțiune a unei instalații de dezinfectare în curtea Spitalului Județean, pentru toate autovehiculele, inclusiv ambulanțe. Implicarea activă a universității sucevene în susținerea comunității a fost evidențiată și înainte de criza actuală de către experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care au oferit Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava drept exemplu între universitățile românești de „instituție ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie în comunitate și în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o agendă antreprenorială”.