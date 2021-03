Liga a III-a

Șomuz Fălticeni a finalizat lotul cu care va aborda sezonul de primăvară. Antrenorul Daniel Stoica va miza pe 24 de jucători în returul Ligii a III-a la fotbal, dintre care 10 jucători au ajuns la Fălticeni în pauza competițională. Echipa antrenată de Daniel Stoica și-a propus să termine campionatul pe una din primele două poziții pentru a obține dreptul de participare la barajul pentru promovare în Liga a II-a.Obiectivul a fost anunțat joi, 11 martie, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat primarul Cătălin Coman, președintele Clubului ACS Șomuz Fălticeni, Cătălin Ungureanu, președintele executiv, Alexandru Ursu, antrenorul Daniel Stoica, antrenorul pentru portari Alexandru Chirilov, sponsorii principali, firma Romfour, reprezentată de managerul Andy Stan, și firma Raitar, condusă de Grigore Florea, doi agenți economici care contribuie mult la dezvoltarea sportului fălticenean.

Iulian Darabă, directorul sportiv al Clubului Șomuz Fălticeni, a precizat că în momentul de față echipa se află pe locul 5 în Liga a III-a, la cinci puncte distanță de primul loc, dar, după cum a declarat și la începutul campionatului, obiectivul este clasarea în primele două echipe.

Rezultatele se vor vedea la sfârșitul campionatului

Președintele executiv, Alexandru Ursu, cel care s-a ocupat de tot ceea ce a însemnat transferurile și partea organizatorică în pauza competițională, a precizat: „Din primul moment când am ajuns în această funcție am considerat că trebuie să depunem un efort mai mare decât până acum, să îmbunătățim prestația clubului, să promovăm fotbalul în masă, un fenomen care poate atrage și turiști în localitate pentru competiții. Încercăm să schimbăm lucrurile, să îmbunătățim ce este bun, ce a fost de schimbat am schimbat sau vrem să schimbăm. Vreau să mulțumesc în principal echipei de fotbal și staff-ului clubului, domnului primar cu care am avut discuții care mă fac să cred că suntem pe drumul cel bun și avem susținerea sa. Obiectivul este să ne clasăm măcar în primele două, trei locuri în playoff, dar asta depinde de noi și de echipa pe care o avem și de antrenori. Suntem zilnic în dialog pentru a avea un colectiv strâns în echipă, unit, indiferent de naționalitate și cultură, este un efort enorm. Vrem ca noii jucători aduși în această pauză competițională să se integreze rapid, să înțeleagă că sunt într-o echipă nouă, într-un proiect nou, o viziune nouă, trebui să muncim să facem o echipă, cu un colectiv nou. Rezultatele se vor vedea la sfârșitul campionatului”.

10 jucători noi în echipa Șomuz Fălticeni

Antrenor Daniel Stoica a vorbit despre începuturile colaborării cu echipa din urbea de pe Șomuz, stadiul pregătirilor pentru retur, simțindu-se onorat că face parte din acest proiect.

„Îmi amintesc că în urmă cu doi ani am fost chemat la Fălticeni de domnul Cătălin Ungureanu, președintele Clubului Șomuz Fălticeni, când ne aflam într-o situație mai puțin plăcută, dar datorită oamenilor care sunt aici, datorită bunăvoinței Primăriei Fălticeni am reușit să o scoatem la capăt. A urmat un an destul de bun spun eu, mă refer la anul 2019-2020, chiar dacă pandemia ne-a oprit, eram pe drumul cel bun. Am ajuns în acest an, în care, la început, am fost surpriza campionatului, după care au apărut câteva probleme, dar eu zic că am ocupat în clasament o poziție destul de bună și pe care o putem îmbunătăți. La sfârșitul turului am decis împreună cu staff-ul director să renunțăm la unii jucători, am adus alți jucători, am îmbunătățit echipa cu 10 jucători, care după părerea mea sunt mult peste ceea ce am avut în turul campionatului. Acum va rămâne la capacitatea mea de a forma o echipă, la capacitatea mea de a forma un grup și să putem aduce rezultatele așteptate. Eu cred și sunt sigur că tot ceea ce ne-am propus vom reuși să ducem la îndeplinire și nu pot să spun decât că sunt bucuros că pot face parte din acest proiect”, a spus antrenorul Daniel Stoica.

Autoritățile locale finanțează sportul și în acest an

Primarul Gheorghe Cătălin Coman a făcut cunoscut că și în acest an autoritățile locale vor sprijini activitatea sportivă, din bugetul local urmând a fi alocată fotbalului o sumă de peste 640.000 lei.

Edilul a declarat: “Alături de comunitatea locală și în calitate de primar al municipiului Fălticeni îmi exprim sprijinul și fac cunoscut că și în acest an Consiliul Local va fi un partener de nădejde care să ducă la bună îndeplinire obiectivele noastre. Sunt aici și cei doi oameni de afaceri din municipiul Fălticeni care ne sunt alături de foarte mult timp și cărora eu personal le mulțumesc pentru că faptele lor se regăsesc în activitatea și în rezultatele clubului ACS Șomuz, domnii Andy Stan și Grigore Florea, alături de alți fălticeneni care au contribuit financiar la buna desfășurare a activității competiționale a Clubului Șomuz Fălticeni, și aici nu mă refer doar la fotbal, mă refer și la celelalte ramuri sportive care se regăsesc cu rezultate și performanțe deosebite: natație, tenis de câmp, tenis de masă, volei, canotaj, atletism, box, ramuri sportive care reunesc foarte mulți practicanți, copii în primul rând, și rezultatele lor ne fac să fim mândri. Urez pentru acest retur mult succes echipei Șomuz Fălticeni, mult succes celor care fac eforturi ca activitatea competițională să fie derulată cu maximă eficiență, pentru că la Fălticeni, odată ce ne propunem acest lucru, toți membrii echipei suntem convinși că vom duce la îndeplinire”.

Jucători cu experiență

Tot în cadrul conferinței de presă, Iulian Darabă a mulțumit sponsorului tehnic, firma Beltona, care în returul campionatului va îmbrăca echipa Șomuz Fălticeni, celor doi sponsori prezenți, Raitar și Romfour, dar și celorlalți sponsori: Saniment, Oiaga, Centrul Medical Bucovina, Ceztrans, Alma Clinic, TrioNec.

Au fost prezentate și noile achiziții ale clubului realizate cu sprijinul președintelui executiv Alexandru Ursu: antrenorul pentru portari Alexandru Chirilov și jucătorii Netbai Iosif David, Tănăsoiu Adrian Constantin, Balde Rashid, Polifron Ion Viorel, Sahlean Andrei, Nistor Ionuț Antonio, Enciu Marco, Hadhria Nour, Ricciulli Gomes Joao Claudio, Cunha Camara Sandro Munir.

“Sunt jucători cu mai multă experiență facă de cei pe care i-am avut în turul campionatului, cu ajutorul cărora ne vom putea îndeplini obiectivul de la începutul campionatului. Sunt jucătorii pe care ne bazăm în acest retur de campionat și cu siguranță ceea ce ne-am propus la începutul campionatului se va îndeplini. Sperăm ca și în sezonul viitor să avem mai mult sprijin financiar din partea mai multor oameni”, a precizat Iulian Darabă.