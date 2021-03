Scăpare

Patru examinatori de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava din rândul celor care au fost arestați în luna noiembrie, iar ulterior au fost puși în libertate sub control judiciar, s-ar putea întoarce la vechile locuri de muncă în orice moment. Cristian Blîndu, Nicolae-Cezar Macoviciuc, Leon-Ionuț Mihăiescu și Iulian-Florin Mihăiescu nu au primit din partea instanței de judecată care a dispus plasarea lor sub control judiciar nici o interdicție de a-și relua activitatea de examinatori. Sunt exact funcțiile în care, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, cei patru ar fi comis faptele de corupție pentru care sunt cercetați penal. Totuși, această scăpare poate fi corectată de procurorul de caz, care potrivit Codului de Procedură Penală are posibilitatea de a impune astfel de interdicții.

Subcomisarul Alexandru Duțuc, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, a confirmat că toate cele 4 persoane și-au reluat activitatea în cadrul instituției, dar nu pe funcțiile de examinatori.

”Ei au revenit la muncă în momentul în care au fost eliberați din arest preventiv. Conform legislației existente, suspendarea raporturilor de serviciu intervine de drept în momentul arestării preventive sau la domiciliu și încetează de drept în momentul în care instanța dispune încetarea arestării preventive sau la domiciliu. Cele patru persoane au revenit la serviciu, iar în faza inițială li s-au stabilit alte atribuții decât cele de examinare practică. Atribuțiile pe care le-au primit, cu titlu provizoriu, nu sunt din categoria celor care pot fi denumite esențiale”, a explicat subcomisarul Alexandru Duțuc.

Cei patru au fost reținuți și apoi arestați în luna noiembrie a anului trecut. Cristian Blîndu este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare a banilor, Nicolae-Cezar Macoviciuc pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare a banilor.

În cazul lui Iulian-Florin Mihăiescu, acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor. A patra persoană este Leon-Ionuț Mihăiescu, care în noiembrie era cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită (2 fapte). Ulterior, în diferite etape, cei patru au fost puși în libertate și sunt cercetați sub control judiciar cu anumite obligații pe care trebuie să le respecte.