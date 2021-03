Ediția a II-a

Asociația Institutul Bucovina a organizat marți, 9 martie, cea de-a doua ediție a webinarului „Let’s NEET Together”, la care au participat 70 de specialiști din 13 țări europene.

Evenimentul se încadrează în Proiectului SEPAL (058 - Dezvoltarea unei Platforme de Angajare prin Ucenicie).Seminarul s-a desfășurat pe parcursul a două ore, în care 70 de specialiști (90 de persoane înregistrate) din domeniul educațional (profesori/ directori/ inspectori școlari/ asistenți profesor) și social (asistenți sociali/ supervizori servicii sociale), cât și experți comunicare, președinți de organizații, manageri și coordonatori de proiecte, cercetători, specialiști Fund Operator/ Ecorys, coordonatori activități/voluntari și psihologi/ psihoterapeuți/ consilieri vocaționali/ terapeuți ocupaționali/ consultanți/ consilieri/ mediatori de piață au dezbătut mai multe proiecte. Specialiștii care au fost prezenți la webinar provin România, Polonia, Croația, Grecia, Ucraina, Cipru, Austria, Spania, Lituania, Bulgaria, Belgia, Italia, Slovenia. Ei au reprezentat 50 de instituții/organizații (școli, asociații, instituții publice, fundații) care au proiecte în domeniul social.

Inovația Proiectului Sepal

După cum a explicat Alina Adomnicăi, responsabil Comunicare & Social Media - Asociația Institutul Bucovina (organizație non – guvernamentală din județul Suceava, furnizor licențiat de către Ministerul Muncii în 2011, în domeniul serviciilor suport pentru angajare),activitățile s-au axat pe prezentarea unor abordări inovatoare privind susținerea incluziunii pe piața muncii a tinerilor NEETs (tineri care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive - lipsa oportunităţilor de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii etc. - şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie sau formare)prin schimbul de bune practici între partenerii principali din cinci proiecte finanțate prin EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment.

Președintele Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc, a deschis evenimentul, prezentând invitații speciali, agenda, inovația Proiectului Sepal, instrumentele specifice folosite și o poveste de succes a unui beneficiar. După același tipar, fiecare partener a prezentat proiectul pe care îl coordonează. Astfel, Anna Dalosi, director SEAL Cyprus, consilier de orientare în carieră și formator, a luat în continuare cuvântul pentru a face o introducere a Proiectului DARE - Day One Alliance for Employment, urmată de Corrado Bordoni de la departamentul de export al Confartigianato Imprese, Italia, partener în Proiectul Socialneet - From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs. Această instituție, înființată în 1946, susține și sprijină interesele antreprenorilor italieni în fața Guvernului.

Colaborare

Asistent profesor dr. Ana – Maria Cozgarea de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică a vorbit despre Proiectul Mommypreneurs. În calitate de manager de proiect, aceasta are expertiză în implementarea până acum a șapte proiecte Erasmus+ și se remarcă prin implicarea în multe dintre proiectele naționale și internaționale ale universității.

Ultimul speaker, Adrian Pricop, din partea Salvați Copiii – Filiala Iași, are o experiență de peste 14 ani în domeniul social și în implementarea unor programe psiho – socio – educaționale pentru copiii și tinerii din grupurile vulnerabile, cât și a unor programe cu finanțare europeană. Ultima prezentare a fost cea a Proiectului CODE – Competence Opportunities for Digital Employment.

„Viziunea generală arată că există o preocupare pentru angajarea NEETsilor, fiind inițiate mai multe fonduri de finanțare care vizează servicii suport pentru ocupare și pilotate metode inovatoare de abordare a acestor tineri. La nivelul județului Suceava, Asociația Institutul Bucovina colaborează cu parteneri locali precum Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Suceava, Instituția Prefectului, FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și Human Catalyst pentru identificarea de programe de sprijin pentru tinerii NEETs al căror număr crește anual. Primul webinar <Let’s NEET Together> a fost organizat pe 16 noiembrie 2020, dând startul unei serii de evenimente inițiate de către Asociația Institutul Bucovina cu ocazia Festivalului Șanselor Tale. 85 de persoane din cel puțin 8 țări au participat la acest webinar, unde au fost prezentate bune practici în sprijinirea incluziunii persoanelor NEETs, adică tineri cu vârste cuprinse între 24 – 29 de ani, tineri cu dizabilități, de etnie rromă sau migranți, persoane care au competențe slab dezvoltate sau care au abandonat timpuriu sistemul educațional”, a completat Vasile Gafiuc. Pentru mai multe informații despre Proiectul Sepal, persoana de contact este Alina Adomnicăi, responsabil Comunicare & Social Media, tel: 0770 367 769, email: sepalromania@gmail.com.