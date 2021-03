PRO SĂNĂTATE

Este esențială pentru menținerea unei bune sănătăți deoarece nici o reacție de oxidare nu are loc în corp fără participarea vitaminei C. Fără ea am muri, lipsiți de orice apărare împotriva virușilor care ne atacă permanent organismul. Vitamina C ne face imuni la răceli. În fiecare primăvară și toamnă, apar nenumărate cazuri de gripă și de răceli atipice. Acest lucru sugerează printre altele că posedăm deficiențe serioase de vitamina C.

Din nefericire, vitamina C se dezintegrează sub influența razelor solare directe sau chiar la lumina obișnuită a zilei. Este distrusă și prin fierbere la temperaturi peste 100 de grade Celsius. De pildă, când gătim o supă de legume, 50 la sută din vitamina C este distrusă. Dacă lăsăm supa pe foc încă trei ore, mai pierdem 20%. Dacă o lăsăm încă șase ore sau dacă o reîncălzim, se pierde practic tot conținutul de vitamină C. Dacă vom curăța cartofii de coajă, pierdem din start 30% din conținutul de vitamină C. Astfel, dacă mâncăm în principal mâncare gătită și o mai și reîncălzim de câteva ori, vom obține doar cantități minime de vitamina C din acea mâncare. Din fericire, putem compensa aceste pierderi consumând fructe și legume, care conțin foarte multă vitamina C.

Studiile au dovedit că o țigară distruge 25 de miligrame de vitamina C din corp, adică un sfert din necesarul zilnic normal. E destul să existe un singur fumător în familie și tot restul familiei va suferi consecințele prin fumatul pasiv, în special cei care inhalează fumul din copilărie.

Nu numai vitamina C, ci și toate celelalte vitamine sintetice sub formă de pastile sunt dăunătoare. Cele mai multe vitamine sunt compuși sintetizați de plante prin procesul de biosinteză, sub influența razelor soarelui. Vitaminele din plante sunt numite provitamine și sunt ușor asimilabile de către corpul uman. Plantele conțin și toate sărurile minerale și alți compuși, unii încă necunoscuți, care ajută la asimilarea completă a vitaminelor. Vitaminele artificiale sunt substanțe cristaloide non-organice, tratate de organismul nostru drept corpuri străine. Ele sunt asimilate cu dificultate sau nu sunt asimilate deloc în special în cazul tulburărilor metabolice. Aceasta este cauza pentru care oamenii au remarcat faptul că urina lor are aceeași culoare și același miros cu vitaminele. Adesea, respingerea vitaminelor se face sub formă de amețeală, slăbiciune sau mâncărimi. Unul dintre efectele secundare ale administrării de vitamine artificiale este o poftă de mâncare crescută. Aceasta se întâmplă deoarece organismul, pentru a asimila vitaminele, are nevoie de cantități suplimentare de săruri minerale, glucide și proteine. Spre deosebire de alimentele provenind din plante, vitaminele sintetice nu posedă asemenea ingrediente, iar organismul cere instinctiv mai multă hrană, ceea ce duce în timp la obezitate.

Pentru cei mai mulți oameni, vitamina C este un supliment inofensiv. Totuși, în studii recente, doctorii au început să remarce tot mai multe efecte secundare produse de supradozele de vitamină C sintetică. Nu este neobișnuit ca oamenii să consume vitamina C la discreție, uneori 4-6 grame pe zi, drept remediu împotriva gripei sau a unor infecții virale. Cantitatea recomandată este de 100 de miligrame pe zi. Oamenii de știință din multe țări au căzut de acord că administrarea de vitamină C sintetică nu mărește imunitatea împotriva răcelilor, ci, în doze mari, simptomele unor boli infecțioase/alergice, în special ale reumatismului, devin mai grave. Efectul cel mai periculos al dozelor mari de vitamina C este coagularea mai ușoară a sângelui, care conduce la formarea cheagurilor de sânge. Alt efect secundar poate consta în formarea de pietre la rinichi și la vezică, din cauza acidului oxalic. Cantități mari de vitamina C pot afecta producerea de insulină în pancreasul diabeticilor, mărind nivelul zahărului din sânge și urină. Un studiu recent arată că supradozele de vitamină C încetinesc transmiterea impulsurilor nervoase către mușchi, producând oboseală musculară accentuată și scăderea coordonării dintre ochi și mușchi. Vitamina C sintetică distruge alte vitamine. Din această cauză, pacienții care primesc injecții de vitamina B2 sunt sfătuiți de doctori să stopeze vitamina C pentru o vreme.

Vitaminele care apar în cantități mari în fructe și legume sunt cele mai benefice; cu ele, supradozele sunt imposibile.

