Campanie umanitară

Tânărul sucevean Ionuț Badragan, în vârstă de 21 de ani, care suferă de cancer, are în continuare nevoie de ajutor financiar. După ce anul trecut, în luna martie, vă prezentam cazul acestui tânăr, care se afla Italia, unde urma un tratament la Spitalul Molinette First Aid din Torino, și care avea nevoie de bani pentru a putea acoperi costurile aferente spitalizării, care țineau de cazare și de alimentație, revenim cu aceeași rugăminte, de a-i fi alături, moral și financiar.

Mama lui Ionuț Badragan ne cere ajutorul și nu putem să stăm indiferenți la strigătul ei, strigătul disperat al unei mame care are un singur copil, și acesta aflat în mare suferință. Primii care i-au întins o mână de ajutor lui Ionuț anul acesta au fost suceveanul Vasile Bolohan și prietenii lui, care au donat 1.000 de lei, bani care erau deja adunați și pregătiți pentru acțiuni caritabile. „Noi suntem doar niște mesageri și considerăm că această cauză merită din plin atenția noastră. Să ajutăm cu un ban, cu un share, cu un up sau un mesaj de încurajare. Ionuț este internat în spital momentan și ajutorul financiar de care are nevoie ar fi pentru încă un an de tratament recomandat de doctori. E sucevean de-al nostru. Haideți să-l ajutăm”, este mesajul lui Vasile Bolohan, mesaj mobilizator pentru toți prietenii și amicii lui din țară și din străinătate, care pot să i se alăture și pot să-l ajute pe tânărul bolnav de cancer.

Se pot dona sume de bani (lei) în contul bancar RO56INGB0000999907427581 (Badragan Ionuț Dumitru). Numărul de telefon al mamei este: 00 40 (744) 206 258, pentru cei ce vor să-i transmită un mesaj de încurajare.

Povestea lui Ionuț

Vă reamintim că anul trecut, Asociația Speranța pentru România a lansat o campanie umanitară pentru a veni în ajutorul lui Ionuț Badragan. Anul acesta, pe 5 martie 2021, Asociația Speranța pentru România a relansat campania de strângere de fonduri pentru Ionuț. În prezent, Ionuț este în Italia, unde urmează un tratament la Spitalul Molinette First Aid din Torino. „Tânărul Ionuț are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea acoperi costurile aferente spitalizării, care țin de cazare și de alimentație. Haideți să nu rămânem impasibili la această cauză”, transmit reprezentanții Asociației Speranța pentru România. Ionuț are nevoie de circa 17.000 de euro/pe an.

În urmă cu trei ani, Ionuț a fost diagnosticat cu Limfom Hodgkin, stadiul III, adică un tip de cancer care se formează la nivelul limfocitelor. Când a aflat acest diagnostic crunt, toate visele lui s-au spulberat. „În fapt, nu cred că mai contează ce vârstă ai... Când ți se pune un astfel de diagnostic simți cum o reală povară ți s-a așezat pe umeri fără a fi câtuși de puțin conștient de ce. Fiind singurul copil, familia mea mi-a oferit tot ceea ce aveam nevoie. Am finalizat studiile la liceu cu o medie destul de mare, iar apoi am fost acceptat la Facultatea Politehnică din București, pe care am început-o în septembrie, 2018. Totul a început cu puțin timp înainte de aceasta, în luna august, când mi-a ieșit un ganglion la gât, pe care l-am ignorat, crezând că este doar o aluniță. Însă, având în vedere că starea mea de sănătate s-a înrăutățit, am fost nevoit să îmi fac mai multe analize, printre care și o biopsie. În urma biopsiei am primit diagnosticul crud: cancer. Pe moment nu îți vine să crezi că tu ești cel diagnosticat cu această boală. Pentru că nimeni nu se așteaptă ca anii tinereții să îi fie marcați de așa ceva. Nimeni nu se gândește măcar că ar putea fi el cel bolnav, cel pe care îl așteptă un drum extrem de dificil pentru a se putea vindeca”, povestește Ionuț.

„Când îți este oferită o nouă speranță, începi să crezi din nou”

Tânărul a fost nevoit să întrerupă cursurile și să înceapă un tratament prin chimioterapie la Iași. La sfârșitul anului 2018 a început prima cură și a efectuat 14 ședințe la Spitalul Oncologic din Iași. Din păcate, tratamentul nu a funcționat, din cauză că organismul, la un moment dat, se obișnuise cu el. Astfel, a început să urmeze un alt tratament, tot prin chimioterapie, însă mult mai dur de data aceasta. A efectuat acest tratament la Spitalul Clinic de Urgență „Louis Țurcanu” din Timișoara, în luna august 2019. După un PET/CT a fost informat că evoluția lui este mult mai bună datorită acestui tratament, observându-se o remisie parțială a bolii. După aceasta, i s-a recomandat un tratament cu Brentuximab, pe care l-a urmat aproximativ trei luni, la Spitalul Municipal din Timișoara.

Părinții lui Ionuț s-au interesat, au primit diverse păreri de la specialiști din străinătate, și astfel au ajuns împreună la o clinică din Torino, Italia. Aici, tânărul a reluat din nou curele neplăcute de chimioterapie. „Când îți este oferită o nouă speranță, începi să crezi din nou. Să crezi, indiferent în ce măsură, într-un viitor ce se arată puțin mai luminos.Din păcate, însă, costurile de întreținere sunt foarte mari. Mama se află alături de mine în Italia, iar tata muncește acasă, în Suceava. În ciuda faptului că nu sunt nevoit să plătesc tratamentul, avem nevoie de bani pentru alimentație și întreținere, deoarece cheltuielile de aici sunt foarte mari. De aceea, apelez la bunătatea și empatia dumneavoastră pentru a mă ajuta. Nu îmi doresc decât să mă întorc sănătos acasă, la familia și la prietenii mei. Vreau ca aceste amintiri neplăcute ale bolii să fie lăsate în urmă și să mă bucur din nou de viață”, este mesajul transmis de Ionuț, de pe patul de spital. Donații se pot face și în conturile bancare deschise pe numele asociației umanitare SPRO (Speranța pentru Romania), pe care le găsiți accesând https://www.sperantapentruromania.ro/cause/badragan-ionut-2/. Pentru detalii suplimentare, responsabil de caz: Cristina Gligor, cazurispro@gmail.com, telefon: 0770 372 401. E-mail: infosperanta@gmail.com. Donațiile efectuate prin transfer bancar se vor actualiza în lista donatorilor în 7-14 zile de la momentul intrării în contul asociației. Donațiile prin BRD se vor actualiza în 15-30 de zile. Dacă doriți să rămâneți anonim, selectați ANONIM. Numele tuturor donatorilor vor apărea pe pagina Asociației Speranța pentru România- lista donatorilor.