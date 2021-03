Demers

Deputatul PNL de Suceava și vicepreședintele regional al acestui partid, Ioan Balan, consideră că investițiile în modernizarea rețelei naționale de căi ferate trebuie să fie o prioritate pentru perioada următoare. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a arătat că aproape săptămânal sunt anunțate vești foarte bune cu privire la progresul proiectelor majore din infrastructura rutieră de transporturi din toată țara, lucrări care avansează mai rapid decât calendarul stabilit inițial pentru unele proiecte, finalizarea licitațiilor și începerea lucrărilor de execuție pentru alte proiecte care au tergiversat ani de zile, finalizarea studiilor și a proiectelor pentru autostrăzi, centuri ocolitoare și drumuri expres. Balan a precizat că în anul 2020, Guvernul PNL a reușit, în perioada celei mai severe crize sanitare și economice, să deblocheze toate proiectele majore din infrastructura rutieră de transporturi și să deschidă calea către dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor istorice ale țării. El consideră că actualul Guvern are sarcina majoră de a menține același ritm și anul acesta și în anii următori. „Astfel, dorința noastră de a avea o infrastructură rapidă și modernă de transporturi rutiere poată să prindă contur până în anul 2024. Dacă PNL a reușit să genereze o cale sigură și corectă pentru construcția de autostrăzi și drumuri expres, cred că în perioada imediat următoare ar trebui să ne concentrăm eforturile pentru găsirea de soluții financiare și tehnice în vederea modernizării rețelei naționale de căi ferate și pentru salvarea companiilor naționale de căi ferate”, a declarat Ioan Balan. El a precizat că o cale ferată modernă, pe care circulă trenuri noi, oferă deplasarea călătorilor mult mai rapid decât pe autostrăzi, mult mai ieftin și mult mai sigur. „Mai mult decât atât, o cale ferată modernă și rapidă este prietenă cu mediul, pentru că poluează mult mai puțin, în condițiile în care preia o parte consistentă din traficul de mărfuri și de călători care astăzi se desfășoară pe cale rutieră. Așadar, avem atât argumente de eficiență economică, cât și argumente în fața finanțatorilor europeni, care acordă o atenție sporită și susținere financiară proiectelor mai puțin poluante”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

Balan a spus că în ultimul deceniu transportul feroviar a reprezentat „bătaia de joc a guvernelor PSD”

Ioan Balan a declarat că în ultimul deceniu, transportul feroviar din România a reprezentat bătaia de joc a guvernelor PSD. „Incompetenții care mâzgăleau harta țării cu tot felul de povești privind infrastructura au dus în prag de faliment companiile naționale de marfă și călători, nu au alocat bani nici măcar pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, au închis sub falsul pretext al eficientizării zeci de rute feroviare, lăsând zeci de localități în izolare. La fel de grav este faptul că mare parte din infrastructura feroviară și materialul rulant a ajuns la fier vechi”, a spus Ioan Balan. El a afirmat că toată lumea cunoaște ce a reprezentat în trecut transportul feroviar în România și în ce stadiu de degradare a ajuns astăzi, după atâtea decenii de guvernare socialistă. Deputatul PNL de Suceava a spus că personal crede cu putere că actualul Guvern are datoria de a demara elaborarea proiectelor și de a le prioritiza, astfel încât reabilitarea rețelei naționale feroviare să poată începe chiar din acest an. Ioan Balan a arătat că în acest sens sunt disponibile și resursele financiare, prin Mecanismul european pentru redresare și reziliență, prin bugetul multianual al UE 2021-2027 și prin alte mecanisme de finanțare a infrastructurii, cum este Connecting Europe Facility. El a mai spus că are toată încrederea că actualul Guvern își va concentra energiile în acest sens, iar anul 2021 să însemne pentru România punctul de cotitură în refacerea infrastructurii naționale de transporturi pe calea ferată.