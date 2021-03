Critici

Social-democrații au criticat faptul că unii parlamentari suceveni din partidele aflate la guvernare au votat împotriva intereselor județului. Grupul de parlamentari ai PSD Suceava a transmis un comunicat în care arată că actuala putere a adoptat „Bugetul Austerității”, care va întoarce în timp România și va genera inegalitate socială, dezechilibre economice, sărăcie.

„Chiar dacă propaganda PNL-USR-UDMR încearcă să-l prezinte ca pe un buget al dezvoltării, realitatea ne arată că tocmai Ministerul Dezvoltării primește cu peste 7 miliarde de lei mai puțin ca anul trecut, aceasta fiind doar o dovadă că nu-i interesează sub nici o formă progresul țării. Nu mai vorbim despre bugetul Educației sau al Sănătății, bugete care sunt sub orice critică”, se spune în comunicat. Potrivit aceleiași surse, „minciuna lor are picioare scurte”, social democrații dând ca exemplu cazul Sucevei, unde unii parlamentari din actuala coaliție de guvernare au votat contra dezvoltării județului.

PSD Suceava a transmis că unul dintre cele mai bune exemple este cel al centurii municipiului Fălticeni, unde deputatul USR Radu Tudor Ciornei, „care clamează că principala sa activitate la București constă în a rezolva problemele de infrastructură ale județului”, a votat împotriva amendamentului care prevedea bani pentru realizarea acesteia. „La fel a votat și deputatul PNL Bogdan Gheorghiu, actual ministru al Culturii. În aceeași chestiune, așa-zisul senator de Fălticeni, Gheorghiță Mîndruță, de la același USR, s-a abținut de la vot, această abținere reprezentând în fapt tot un vot împotriva realizării centurii Fălticeniului. Cu privire la acest subiect senatorul Cadariu nici nu s-a catadicsit să voteze, în schimb a votat împotriva banilor alocați pentru deschiderea spitalului de la Fălticeni, precum și împotriva altor amendamente care ar fi contribuit la dezvoltarea mai multor localități din județul nostru”, se arată în comunicatul PSD Suceava. Parlamentarii social-democrați au mai adăugat că acestea sunt doar câteva exemple despre cum votează unii aleși ai actualei puteri, care spun că reprezintă interesele sucevenilor în Parlamentul României.

„Din păcate, domniile lor votează împotriva sucevenilor, având pe buze aceeași retorică de campanie în care spun că ei pun accentul pe dezvoltare. Or politica este și despre fapte, nu despre vorbe. Iar faptele lor, concretizate în voturile date, demonstrează că județul nostru și interesele sucevenilor nu se află pe agenda unora dintre parlamentarii de la PNL și USR Suceava”, se mai spune în finalul comunicatului.