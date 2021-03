Talentată și minunată. Așa o caracterizează în două cuvinte pe Kerry Ellis Alexandra Cuza, redactor la Radio Top și una dintre participantele de succes de la ”Vocea României”. Kerry Ellis a fost Eliza Doolittle în My Fair Lady, Meat în super-producția We Will Rock You, Ellen în Miss Saigon și Fantine în musicalul Les Misérables. De la Alexandra am mai aflat că Kerry Ellis a fost dublura actriţei Idina Menzel în rolul Elphebei, în producţia londoneză Wicked jucată pe scena Teatrului Apollo Victoria din New York și că din 2007 a preluat acest rol pe care l-a jucat timp de trei ani, inclusiv în cele şase luni în care piesa a fost jucată pe Broadway. În 2008, ”talentatei și minunatei” i-a fost încredințat premiul ''What's on Stage'' pentru cea mai bună preluare a unui rol şi Premiul Broadway Audience pentru cea mai bună interpretare feminină într-un musical pe Broadway. Și acum intră în scenă și pleacă cu ea în turneu. Ei, pentru toate astea, Alexandra Cuza și-a luat inima în dinți și i-a solicitat ”talentatei și minunatei” un interviu. Iar Kerry Ellis i l-a acordat. Interviul va putea fi citit în ediția din această săptămână a Jupânului.