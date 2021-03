Bilanț

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat că în perioada pandemiei de coronavirus au fost salvate 27.000 de locuri de muncă din județul Suceava, prin acordarea șomajului tehnic. Prezentă în Suceava într-o vizită de lucru, Raluca Turcan a spus că Guvernul României a acordat sprijin financiar în timpul pandemiei pentru 4.200 de angajatori din județul Suceava.

„Măsurile active de sprijinire a mediului de afaceri au fost extrem de importante pe perioada pandemiei. Și cu toate că Suceava a fost încercată pe perioada pandemiei, vreau să menționez că din perspectiva Guvernului am salvat în județ 27.000 de locuri de muncă. De asemenea, încă aproximativ 2.000 de oameni care puteau să-și piardă locurile de muncă au fost sprijiniți fie prin măsuri pentru zilieri, fie prin indemnizația pentru supravegherea copilului”, a arătat Turcan. Ea a adăugat că efortul financiar pentru acoperirea acestor forme de sprijin în județul Suceava a fost unul considerabil. „Acestea sunt cifre și nu sunt doar vorbe. Cifre care arată că politica noastră de măsuri active și de sprijinire a ocupării a produs rezultate. La nivel de țară am salvat aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă, cu un efort bugetar, doar pentru șomajul tehnic, de aproximativ 4,6 miliarde de lei”, a declarat ministrul Muncii. Raluca Turcan a adăugat că și în bugetul pentru acest an este prevăzută o sumă de circa 1,9 miliarde de lei pentru încurajarea muncii în România.

Ministrul Muncii a spus că în România, în general, se vorbește despre lucruri pe care statul poate să le susțină financiar, însă puțini au preocuparea reală de a spune de unde poate statul să facă aceste lucruri. „Pe perioada pandemiei statul a cheltuit pe măsuri de combatere a pandemiei aproximativ 16 miliarde de lei. Pentru o estimare cât de mare este acest efort bugetar, majorarea pensiilor cu 14% anul trecut și plata lor pe parcursul acestui an înseamnă un efort de aproximativ 8 miliarde de lei. Iar pe anul acesta pentru măsuri de combatere a efectelor pandemiei avem prevăzuţiaproximativ 14 miliarde de lei”, a mai declarat Raluca Turcan. Ea a spus că structura bugetului arată că actualul Guvern vrea să distribuie resurse în economie și pentru categoriile vulnerabile astfel încât să se încerce păstrarea locurilor de muncă, crearea altora noi, dar și dezvoltarea economiei.