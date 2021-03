Schimbare

Juristul Alexandru Moldovan și-a încheiat, miercuri, mandatul de prefect al județului Suceava, după ce Guvernul a adoptat o hotărâre în acest sens. Funcția urmează să fie preluată de Iulian Cimpoeșu, de la USR-PLUS, care a fost numit tot ieri, prin hotărâre de Guvern. Alexandru Moldovan a transmis un mesaj de mulțumire către suceveni pentru colaborarea cu autoritățile, în aplicarea măsurilor de limitare a răspândirii noului coronavirus. „Închei aici mandatul meu de prefect al județului Suceava, cu satisfacția muncii făcute cu seriozitate, cu mulțumirea că am putut contribui la gestionarea celei mai dificile perioade din ultimii 30 de ani”, a transmis Alexandru Moldovan. Acesta a spus că a tratat funcția „în deplin respect pentru oameni și Constituție, cu profesionalismul unui jurist, cu implicarea și modestia locuitorului cetății și, cu riscul de a mă repeta, cu seriozitatea specifică bucovineanului”.

„În Instituția Prefectului și în instituțiile publice aflate în coordonare, am întâlnit oameni de bună calitate, sunt cei cu care am făcut echipă, cu încredere și totală deschidere, chiar din prima zi de mandat. Le mulțumesc pentru aceasta, iar prețuirea mea pentru ei este una dincolo de cuvinte. Ne știm, ne-am descoperit în momente delicate, în deciziile noastre, luate uneori în miez de noapte sau după zile nedormite.

Se spune că există în viața instituțiilor și a oamenilor momente în care trebuie luate decizii fundamentale. Am fost pus în fața acestor momente, definitorii pentru mine, întrucât de deciziile luate depindea evoluția epidemiologică a județului nostru. Am învățat că porți răspunderea deciziei și că aceasta trece dincolo de existența personală și instituțională. Am zis de multe ori că necesitatea protejării sănătății publice are prioritate, atunci când intră în conflict cu alte drepturi, și am acționat călăuzit de acest principiu consacrat de dreptul european. Situația actuală la nivelul județului este o răsplată unică. Singura de care aveam nevoie.

Momentele prin care am trecut, lucrurile de nepovestit pe care le-am văzut în ultimul an m-au lăsat, uneori, în lipsă de cuvinte. Însă, nu de reacții ferme și imediate. M-au făcut să privesc mai atent la ce și cum se întâmplă împrejurul nostru. Dacă mi-e permis un sfat, acesta este să încercăm să ieșim, un moment, din bula în care stăm, unii fericiți, unii ignoranți dar atotștiutori, și să privim lung în lume. Să o vedem și să o descoperim. Așa cum este ea. Apoi să decidem din ce aluat suntem făcuți. Și să acționăm.

Aceleași lucruri m-au determinat, însă, să cred în continuare în oameni, în bun-simț și empatie. Și mă bucur că nu m-am înșelat. Reacția societății civile sucevene, a oamenilor, a corpului medical a fost una extraordinară, au reușit să aducă speranță și lumină în întuneric. A fost o lecție de viață pentru o nație întreagă, pentru care le sunt profund recunoscător. A fost o onoare să lupt alături de dumneavoastră”, a afirmat Alexandru Moldovan.

Acesta a transmis succes noii echipe care va prelua conducerea Prefecturii Suceava și a spus că are convingerea „vor reuși să depășească această perioada dificilă”. Alexandru Moldovan va reveni pe funcția deținută anterior, la Serviciul Juridic de la Consiliul Județean Suceava.

Până la învestirea noului prefect, continuitatea va fi asigurată de Daniel Prorociuc.

Noul prefect, Iulian Cimpoeșu, a absolvit Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a urmat cursuri postuniversitare în domeniul conservării bunurilor de patrimoniu, apoi a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Drept și Științe Administrative de la USV. Din 1994 este expert în conservarea de bunuri de patrimoniu la Muzeul de Istorie din Suceava.