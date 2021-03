Statistică

Județul Suceava are, la această dată, 905 cazuri de Covid-19 în evoluție. Din cele 114 localități, 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 17 au câte un caz, 41 au sub cinci cazuri, 29 au sub zece cazuri, iar 13 au peste zece cazuri în evoluție. În municipiul Suceava incidența este de 2,13 la mia de locuitori. Două comune sunt în zona roșie, cu incidență de peste 3 la mie: Mușenița – 3,82 la mie și Poiana Stampei – 3,48 la mie.

În carantină sunt 689 de persoane, din care 31 intrate în intervalul 28 februarie-1 martie, în izolare la domiciliu se află 499 de persoane, din care 25 intrate în intervalul 28 februarie-1 martie, și în spitalele din județ sunt 318 pacienți diagnosticați cu Covid, din care 16 au fost internați în intervalul 28 februarie-1 martie. În același interval de timp au fost externate 10 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 587 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 177 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 76 de pacienți sunt în zona tampon și 334 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 177 de pacienți diagnosticați cu Covid-19, 8 prezintă forme ușoare, 102 au forme medii, 49 sunt cu forme severe, 18 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI. Dintre aceștia, 7 sunt ventilați non-invaziv și 7 sunt intubați ventilați invaziv. Spitalul de Urgență Suceava dispune, la această dată, de 308 paturi libere, din care 63 pentru pacienți Covid-19, 197 în sectorul non-Covid, 48 pentru zona tampon și nici un loc la ATI Covid.

La nivelul județului sunt disponibile 141 de locuri libere Covid și 66 locuri pentru zona tampon.