Într-un studiu publicat în anul 2012 în revista „Biological Psychiatry”, cercetătorii au ajuns la concluzia că întâmplările stresante din viața noastră, cum ar fi divorțul sau pierderea locului de muncă, afectează chiar și creierul persoanelor sănătoase, diminuându-le capacitatea de a mai suporta alte evenimente stresante, prin împiedicarea manifestării emoțiilor și perturbarea autocontrolului. Până la acest studiu, efectele stresului asupra creierului persoanelor sănătoase erau neclare. Însă după ce au suspus la investigații prin imagistică cerebrală 103 subiecți sănătoși cărora li s-au pus întrebări legate de stresul traumatic și de evenimente nefericite, cum ar fi moartea unei persoane dragi, pierderea locului de muncă, divorțul sau pierderea casei în urma unei catastrofe naturale, oamenii de știință au observat la toți subiecții o micșorare semnificativă la nivelul cortexului median prefrontal, al cortexului cingular anterior și al cortexului insular – regiunile creierului responsabile de exprimarea personalității, de emoții, luarea deciziilor, autocontrol și atingerea obiectivelor. S-a constatat că aceste porțiuni cerebrale s-au micșorat cu fiecare eveniment stresant pe care subiecții studiului îl trăiseră.

Dacă în urma unor tumori se ajunge să se elimine pe cale chirurgicală până la două treimi din cortexul median prefrontal, asta duce la tulburări de concentrare, la dificultăți de gândire și de rezolvare a problemelor, dar și la incapacitatea de a abstractiza. Sunt exact aceleași simptome pe care le avem după ce am fost expuși la un factor intens de stres. În concluzie, am putea spune că întâmplările stresante din viața noastră au asupra creierului un efect asemănător cu cel pe care îl are o operație pe cortexul median prefrontal.

Unul dintre beneficiile cele mai importante ale procesului de destresare este stoparea secreției de cortizol, astfel încât funcțiile organismului să revină repede la normal după un eveniment stresant. Cortizolul, unul dintre hormonii de stres, este secretat de glandele suprarenale pentru a menține echilibrul organismului. Secreția lui crește în fiecare dimineață și scade seara. Principalele sale funcții sunt creșterea nivelului de zahăr din sânge, reglarea tensiunii arteriale, blocarea sistemului imunitar, încetinirea procesului de osificare și stimularea metabolismului grăsimilor, proteinelor și carbohidraților. Cortizolul este numit „hormonul stresului” pentru că este secretat în dozele cele mai mari în timpul reacției biologice la stres luptă-sau-fugi. În acest caz, cortizolul îndeplinește următoarele funcții: scade sensibilitatea la durere, eliberează instant energie în doze mari, ajută la menținerea stării de homeostazie a organismului.

Acestea erau beneficiile fundamentale extraordinare ale cortizolului care ne ajutau cu mii de ani în urmă când vânam și culegeam în sălbăticie și ne-am fi întâlnit brusc cu o amenințare. Beneficiile acestea prezintă însă și aspecte mai puțin plăcute. În primul rând, nu există un buton de oprire a cortizolului, așa că doza mare de cortizol care a fost eliberată s-ar putea să persiste în organism ore bune după ce am avut reacția luptă-sau-fugi. În al doilea rând, acum nu mai este vorba de amenințare la adresa vieții, ca în urmă cu mii de ani. S-a demonstrat că nivelul crescut de cortizol din sânge, cauzat de factori de stres emoțional, care se menține pe o durată mai mare de timp, are efecte negative: scăderea densității osoase, creșterea tensiunii arteriale, gândire neclară, blocarea funcției tiroidiene, dezechilibre ale nivelului de zahăr din sânge, cum ar fi hiperglicemia sau diabetul, blocarea imunității și stimularea reacțiilor inflamatorii, creșterea cantității de grăsime abdominală.

Studiile au arătat, de asemenea, că persoanele a căror secreție de cortizol ca reacție la stres este mai mare sunt predispuse să mănânce mai mulți carbohidrați decât cele a căror secreție de cortizol este mai redusă. Nivelul crescut de cortizol micșorează hipocampusul, afectând formarea memoriei, dezvoltarea noilor celule cerebrale și abilitatea de a învăța. În același timp, cortizolul mărește dimensiunile amigdalei, ținându-ne prizonieri ai stilului de învățare bazat pe teamă.

Toate aceste informații puse la dispoziție de cercetători ne arată clar importanța unui stil de viață sănătos care să contracareze și să diminueze efectele stresului și necesitatea apelării de la primele apariții ale simptomelor de stres la un terapeut cu ajutorul căruia să putem gestiona corespunzător evoluția lor.

