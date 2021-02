Elevi pasionați de muzică

Trupa „Ophelia Band”, formată din patru elevi suceveni, a lansat recent pe YouTube un cover după piesa lui Bon Jovi „Bed Of Roses”. Lavinia Jitaru – voce, Erhan Alexandru - pian/vioară, Raicu Alexandru - chitară/saxofon, Petrovici Narcis – percuție, adică „Ophelia Band”, abordează mai multe genuri muzicale, precum: pop, jazz și rock. Trei dintre elevi sunt la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, iar un elev este la un liceu din Rădăuţi.

„De-a lungul timpului, am avut ocazia să cântăm în mai multe localuri, cum ar fi Container, Industrial, Neromo, încercând să ne facem auziți. De curând, am lansat un cover pe YouTube după piesa <Bed Of Roses> a lui Bon Jovi și ne-am dori ca piesa să fie ascultată de cât mai mulţi oameni. Trupa a luat naștere din dorința noastră de a cânta și de a face muzică și nu am avut niciodată̆ vreun profesor îndrumător, această piesă fiind rodul muncii noastre”, au spus tinerii suceveni.