Fenomen

Imagini spectaculoase cu sute de lebede adunate pe lacul Șomuz, în apropierea drumului dintre Fălticeni și Țarna Mare, au fost surprinse ieri de către camerele de filmat ale reporterilor cotidianului Monitorul de Suceava. Grațioasele păsări venite în ultimii ani din nordul continentului au devenit o atracție pentru trecători, beneficiind de o grijă aparte din partea reprezentanților Primăriei Fălticeni. Ele pot fi văzute astăzi atât în zona digului spre localitatea Țarna Mare, cât și în zona podului peste Şomuz de la intrarea în Fălticeni dinspre Suceava.

În aceste perioade geroase oamenii din zonă își amintesc de lebedele care fac spectacol prin frumusețea și numărul lor și vin să le admire, să le fotografieze şi să le aducă hrană.

”Sunt o frumusețe a apei. De câte ori trec, mă opresc și mă uit la ele cât sunt de frumoase”, ne-a spus doamna Elisabeta, care le vede zilnic și le-a îndrăgit. Trecând aproape zilnic pe digul din preajma lacului, domnul Ion a oprit mașina și a coborât pe malul lacului, pentru a hrăni lebedele și celelalte păsări adunate în cârduri mari, și ne-a spus: ”Fiind atâta gheață, aici au găsit un pic de apă și uitați-vă și dumneavoastră câte sunt. Le dau și eu de mâncare o dată, de două ori pe săptămână. Mulți care trec pe aici opresc, am văzut și de la primărie că le-au adus grăunțe. Lacul la deal e înghețat și ele stau mai mult pe apă, aici au un ochi de apă și aici se hrănesc săracele.”

Specialiștii atrag însă atenţia că nu orice hrană este potrivită acestor păsări și că, în loc să le ajute să supravieţuiască iernii, hrana nepotrivită le poate îmbolnăvi. Printre alimentele nerecomandate se numără pâinea, biscuiţii, pufuleţii, produsele de patiserie-cofetărie, iar seminţele de floarea-soarelui trebuie să fie nesărate, pentru că sarea este dăunătoare pentru păsări. De asemenea, este interzis să se dea păsărilor hrană pentru câini şi pisici sau pentru alte animale de companie.

Sprijin din partea Primăriei Fălticeni, careasigură hrana lebedelor de pe iazul Şomuz

O șansă de supraviețuire pentru grațioasele păsări și suratele lor mai mici a venit și în această iarnă, așa cum a venit în permanență în cursul ultimelor ierni, din partea reprezentanților Primăriei Fălticeni, care consideră că e de datoria lor să ofere sprijin păsărilor care iernează în preajma urbei. Dacă în primii ani lebedele se refugiau în zona Fălticeniului doar pentru a trece mai ușor peste temperaturile scăzute ale iernii din nord, de ani buni o parte dintre ele rămân pe lacuri și pot fi admirate tot timpul anului. Primarul Gheorghe Cătălin Coman ne-a spus în legătură cu activitatea depusă de cei din primărie în sprijinul înaripatelor: ”De la an la an sunt din ce în ce mai multe lebede pe iaz la Fălticeni, iar specialiștii spun că datorită încălzirii globale nu mai parcurg sute de kilometri spre zonele calde și preferă să ierneze la Fălticeni. Sunt numeroși localnici care le hrăneau cu pâine și resturi alimentare, ceea ce nu prea e în regulă din punctul ăsta de vedere. Ne-am informat despre hrana lor și ni s-a spus de către specialiști că cel mai bine este să le dăm produse cerealiere, adică boabe de porumb, grâu. Achiziționăm în fiecare an în jur de 2-3 tone produse cerealiere și le oferim o masă o dată la două-trei zile.”

Conducerea primăriei se străduiește să asigure hrana pentru frumoasele vietăți şi în săptămânile care vor urma, cei care se ocupă de această activitate fiind angajaţii din cadrul Direcţiei de Utilităţi Publice, în timp ce angajații Compartimentului de Mediu şi Poliţia Locală vor monitoriza situaţia păsărilor.

Lacurile din preajma municipiului Fălticeni alcătuiesc o zonă protejată care asigură condiţii de hrană, cuibărit şi vieţuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, multe dintre ele fiind protejate prin lege. Prezența acestor frumoase păsări atât de îndrăgite ar putea deveni chiar o atracție turistică, autoritățile mărturisind că e o variantă pe care o iau în calcul.

Foto: Ema Motrescu