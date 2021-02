Măsuri

Individul care a amenințat cu un pistol de jucărie o vânzătoare de la un magazin de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost dus de polițiști la Secția de Psihiatrie Burdujeni, în baza unei decizii de internare nevoluntare.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, ne-a confirmat că măsura a fost pusă în practică vineri dimineață.

Tânărul în vârstă de 30 de ani va fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dace are discernământ. Dacă are discernământ, tânărul va fi pus sub acuzare pentru infracțiunea de tâlhărie.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, scene incredibile s-au petrecut joi dimineață la un magazin de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Vânzătoarea de la magazinul aflat peste drum de stația de autobuz de unde pleacă mijloacele de transport în comun de pe linia 2 s-a trezit că un localnic pe care îl știe din vedere ia din vitrină două iaurturi și părăsește societatea. Femeia a ieșit după individ și i-a cerut să se întoarcă și să plătească. De aici încolo au urmat scene incredibile. Individul s-a întors în grabă și amenințător, spre magazin, cu un pistol în mână. A intrat în interior și a îndreptat pistolul spre femeie, provocându-i acesteia un șoc teribil. La scenă a asistat, la fel de șocat, și un alt client aflat în magazin.

”Pistolarul” a plecat apoi din magazin fără a plăti cele două iaurturi.

Un echipaj de poliție ajuns la fața locului l-a depistat în scurt timp pe Nicolae Tănase, în vârstă de 30 de ani. Tânărul le-a indicat polițiștilor un tomberon în care aruncase pistolul. S-a constatat că este vorba doar de un pistol de jucărie. Asta nu face însă fapta minoră, având în vedere că acea femeie nu a avut de unde ști în acel moment că este vorba de un pistol de jucărie.

Femeia a suferit un puternic șoc, iar patronul a trebuit să ducă muncă de lămurire cu aceasta pentru a veni la serviciu vineri, 19 februarie.