Exasperare

Circa 20 de localnici din Șcheia au participat, vineri dimineață, la un protest la primăria locală, principalul motiv de nemulțumire fiind legat de faptele de furt comise de romii din sat, în special în zona Șcheia Nouă. Protestatarii au fost invitați în sala de ședințe, unde și-au spus nemulțumirile.

Printre protestatari sunt oameni care au fost păgubiți chiar în ultimele zile. Un bărbat s-a declarat păgubit cu 3.500 de euro, în urma ”vizitei” hoților. El a relatat și de cazul unui vecin, căruia tot recent hoții intrați în casă i-au furat instalația termică și instalația electrică, lăsând pagube foarte mari în urmă, prin distrugere.

Secția Rurală de Poliție Șcheia acoperă șase comune, cu un singur echipaj, iar asta simt pe pielea lor oamenii păgubiți:

”După furt, când am apelat poliția, mi s-a spus că este un singur echipaj pe tură, care era la Moara, la o altă speță, și trebuie să aștept. Asta este eficiența poliției. Este normal ca la o comună atât de mare să fie așa o situație?”, s-a revoltat bărbatul păgubit recent de hoți.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți și de activitatea Poliției Locale Șcheia. La Șcheia sunt șapte polițiști locali, cu competențe limitate și de care cei mai mulți oameni din Șcheia sunt nemulțumiți, în sensul că aceștia nu ar face patrule în zonele cu probleme și nu ar fi eficienți.

Unul dintre protestatari i-a propus chiar primarului Vasile Andriciuc să desființeze poliția locală și să preia el problema, cu un total de cinci oameni, de la o firmă de pază, care să patruleze continuu prin sate. Iar asta cu un cost mult mai redus.

Primarul Andriciuc le-a răspuns oamenilor că a făcut tot ce depinde de el împotriva acestor furturi, fiind dezaprobat vehement de protestatari.

”Am făcut tot ce am putut face din punct de vedere legal, am înființat Poliția Locală, avem Secție Rurală la Șcheia. O perioadă furturile au stagnat, iar cei care au comis fapte au fost duși unde a trebuit. Activitatea poliției naționale nu depinde de mine. Pe parcursul anilor am făcut nenumărate adrese Poliției, iar unele solicitări au fost puse în aplicare. Voi face o nouă adresă, să specific ce mi-ați sesizat, să se ia măsuri”, a spus Vasile Andriciuc, stârnind din nou nemulțumirile oamenilor, care se declară sătui de hârtii și adrese.

Protestul a continuat apoi cu alte probleme, legate mai ales de extinderea rețelei de energie electrică și apă-canal, care se tot amână de ani și nu se rezolvă.

Problema furturilor la Șcheia este acută și pleacă, în proporție de aproape 100%, din comunitatea de romi. E adevărat, periodic, romii au fost puși sub acuzare și în cele din urmă unii din ei au fost comandați. Din păcate, rezervorul infracțional de la Șcheia se dovedește nelimitat.