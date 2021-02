După gratii

Două persoane au fost reținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, în dosarul care privește faptele de corupție de la Registrul Auto Român și Serviciul Permise și Înmatriculări. Cristinel Georgel Hreniuc, din Moldovița, și Constantin Tabarcea, din Todirești, au fost duși în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava în vederea emiterii mandatelor de arestare. Magistratul a decis să-l aresteze pentru o perioadă de 30 de zile pe Hreniuc și a dispus măsura arestului la domiciliu, pentru aceeași perioadă, în cazul lui Tabarcea.

Ce i se impută lui Cristinel Georgel Hreniuc

Cristinel Georgel Hreniuc este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, instigare la trafic de influență, instigare la dare de mită, precum și două infracțiuni de dare de mită. Iată descrierea faptelor care îi sunt imputate lui Hreniuc: ”În mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și a primit de la 10 posesori de autoturisme diverse sume de bani, în total 850 de euro și 5.450 de lei, în schimbul promisiunii că le va facilita omologarea și/înmatricularea rapidă/fără programare/în pofida neconformităților tehnice constatate, a autoturismelor acestora, lăsând să se înțeleagă/invocând că are influență pe lângă funcționari publici din cadrul RAR Suceava și SPCRPCÎV Suceava, promisiuni ce au fost aduse la îndeplinire. De asemenea, în aceeași perioadă, l-a instigat pe un alt inculpat să pretindă de la o persoană o sumă de bani, în schimbul facilitării omologării RAR a unui autoturism, lăsând să se înțeleagă că are influență pe lângă funcționarii publici din cadrul RAR Suceava, instigare urmată de însușirea hotărârii infracționale de către acel inculpat care a pretins și a primit de la persoana respectivă suma de bani, în scopul arătat. Același inculpat l-a instigat pe un suspect să-i remită unui funcționar RAR o sumă de bani, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind omologarea unui autoturism, cu toate că prezenta defecțiuni/neconformități care nu au fost remediate. În plus, i-a remis o sumă de bani unui funcționar RAR, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind omologarea unui autoturism”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

Rolul pe care îl îndeplinea Constantin Tabarcea

În cazul celeilalte persoane pentru care s-a emis ordonanța de reținere, Constantin Tabarcea, procurorii anticorupție derulează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată (9 acte materiale) și a două infracțiuni de trafic de influență.

”S-a reținut că în perioada 13 august - 17 septembrie 2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și/sau a primit de la 9 posesori de autoturisme diverse sume de bani, în total 1.650 de euro și 1.200 de lei, în schimbul promisiunii că le va facilita omologarea și/sau înmatricularea rapidă/fără programare a autoturismelor acestora, lăsând să se înțeleagă/invocând că are influență pe lângă funcționari publici din cadrul RAR Suceava și SPCRPCÎV Suceava, promisiuni ce au fost aduse la îndeplinire, în unele cazuri, cu complicitatea a 2 inculpați. În perioada noiembrie-decembrie 2018, inculpatul a pretins și a primit de la o persoană suma de 800 de euro, în schimbul promisiunii facilitării promovării probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, categoria B, inculpatul precizându-i că va obține o programare rapidă la proba practică și că va interveni pe lângă agentul polițist examinator pentru a obține sigur permisul de conducere, lăsând să se înțeleagă, astfel, că are influență pe lângă funcționarii din cadrul SPCRPCÎV Suceava (Serviciul permise auto), rezultând că sus-numita a promovat proba practică. În luna noiembrie 2019, inculpatul a pretins de la o persoană suma de 500 de euro, în schimbul promisiunii facilitării promovării probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, inculpatul lăsând să se înțeleagă că are influență printre funcționarii din cadrul SPCRPCÎV Suceava (Serviciul permise auto), rezultând că sus-numita a promovat proba practică”, au mai arătat reprezentanții DNA Suceava.

Alte două persoane, plasate sub control judiciar

În același dosar, procurorii au mai luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de alte două persoane, un bărbat și o femeie, pentru fapte similare. Bărbatul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență (5 acte materiale), deoarece în perioada august-noiembrie 2018 l-a ajutat cu intenție pe Constantin Tabarcea la săvârșirea unor acte materiale ale infracțiunii de trafic de influență, în baza unei înțelegeri prestabilite cu acesta, prin depunerea documentelor auto la ghișeul Serviciului de Înmatriculări Suceava, ridicarea plăcuțele de înmatriculare, intermedierea primirii unor sume de bani de la posesorii autoturismelor și/sau prezentarea autoturismelor la RAR, pentru omologare.

În cazul celei de a doua persoane, procurorii DNA Suceava spun că ar fi comis infracțiunea de complicitate la trafic de influență (4 acte materiale), după ce în perioada august-noiembrie 2018 l-a ajutat pe același Constantin Tabarcea, cu intenție, la săvârșirea unor acte materiale ale infracțiunii de trafic de influență, în baza unei înțelegeri prestabilite cu acesta, prin verificarea și ordonarea actelor din dosarele auto, organizarea unei evidențe a programărilor și a clienților, atenționarea cu privire la anumite lipsuri sau nereguli constatate printre documentele titularului ș.a.

Cele două persoane care au fost plasate sub control judiciar au o serie de obligații și interdicții, printre care aceea să nu se deplaseze la sau să nu se apropie de sediile unor RAR-uri din țară și nici de sediul SPCRPCÎV Suceava. Procurorii DNA au mai amintit că inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

În același dosar au mai fost luate măsuri restrictive și față de doi frați din Dumbrăveni. Ion Amaftioaie, zis ”Bimbo”, o persoană care nu are nici o ocupație, a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava și este acuzat de comiterea a 11 fapte de trafic de influență. Acesta a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce fratele său, Petrică Amaftioaie, a fost plasat sub control judiciar. O altă persoană care a ajuns după gratii în acest dosar este Emanuel George Mihăescu, o persoană care avea tot rolul de intermediar. Suceveanul a fost arestat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, 9 fapte materiale, și instigare la dare de mită.