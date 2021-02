Incredibil! -> VIDEO

Scene incredibile s-au petrecut joi dimineață la un magazin de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Vânzătoarea de la magazinul aflat peste drum de stația de autobuz de unde pleacă mijloacele de transport în comun de pe linia 2 s-a trezit că un localnic pe care îl știe din vedere ia din vitrină două iaurturi și părăsește societatea. Femeia a ieșit după individ și i-a cerut să se întoarcă și să plătească. De aici încolo au urmat scene incredibile. Individul s-a întors în grabă și amenințător, spre magazin, cu un pistol în mână. A intrat în interior și a îndreptat pistolul spre femeie, provocându-i acesteia un șoc teribil. La scenă a asistat, la fel de șocat, și un alt client aflat în magazin.

”Pistolarul” a plecat apoi din magazin fără a plăti cele două iaurturi.

Ce relatăm mai sus se observă clar ca lumina zilei din imaginile video care surprind momentele, atât în interiorul magazinului, cât și în exterior.

Poliția a fost alertată prin 112, autorul faptei care pare a fi o tâlhărie în toată regula fiind cunoscut pentru că stă în apropiere. Un echipaj de poliție ajuns la fața locului l-a depistat în scurt timp pe Nicolae Tănase, în vârstă de 30 de ani. Tânărul le-a indicat polițiștilor un tomberon în care aruncase pistolul. S-a constatat că este vorba doar de un pistol de jucărie. Asta nu face însă fapta minoră, având în vedere că acea femeie nu a avut de unde ști în acel moment că este vorba de un pistol de jucărie.

Spre stupefacția femeii de la magazin și a șefului acesteia, joi după-amiază, individul a revenit la magazin, unde a achitat cele două iaurturi. Oamenii nu înțeleg cum de a fost atât de ușor acesta lăsat în libertate, în condițiile în care a comis o astfel de faptă de amenințare - tâlhărie și pot fi dubii și cu privire la discernământul său. Se pare că tocmai din cauza unor probleme care ar putea fi de ordin psihiatric respectivul nu a fost reținut 24 de ore și propus apoi pentru arestare preventivă. Decizia polițiștilor și procurorilor de a-l lăsa pe acesta direct în libertate este extrem de controversată, din punctul nostru de vedere.

”Oare nu este un pericol social, nu trebuia reținut măcar 24 de ore? Mi-a spus că a fumat o țigară și a înnebunit”

Aseară, administratorul magazinului, Florin Ciuntu, a vorbit cu reporterii Monitorului de Suceava: ”Am fost sunat joi dimineață de angajata de la magazinul de pe Jean Bart, care mi-a spus plângând că a venit cineva, a înjurat-o și a amenințat-o cu pistolul. Individul a sustras din vitrină două iaurturi pe care le-a băgat în buzunar, în valoare de 9 lei, și a plecat.

Surpriza cea mai mare a fost că la 16.00, tot joi, a venit el personal cu banii, cei 9 lei. Oare nu este un pericol social, nu trebuia reținut măcar 24 de ore? Mi-a spus că a fumat o țigară și a înnebunit. I-am spus să nu mai calce vreodată în magazin.”

Cu pistolul în mână: „<Ce vrei, fă, de la mine, că te omor?> Efectiv am înlemnit...”

Femeia care a fost victima tâlhăriei ne-a vorbit și ea despre coșmarul prin care a trecut, fiind în stare de șoc: „Am deschis dimineață, la 6 fără 20 de minute l-am văzut deja în fața magazinului, știam că ceva nu este în regulă cu el, că se mai droghează și are anturaje dubioase... După ce a luat iaurtul fără să plătească și am strigat la el a venit cu pistolul spre mine: <Ce vrei, fă, de la mine, că te omor?> Efectiv am înlemnit... sunt în stare șoc, mai ales când am auzit că i-au dat drumul, cum să mă duc mâine (n.r. azi) la serviciu? Polițiștii mi-au spus să stau liniștită, că va fi anchetat, că va fi judecat, iar el e deja din nou acasă, nu l-au ținut nici măcar 24 de ore.”