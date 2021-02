Divergențe

Divergențele dintre SC Servicii Comunale SA și Primăria Rădăuți a ajuns la stadiul amenințărilor cu plângeri penale și procese în instanță. După ce reprezentanții Consiliului Local Rădăuți au dizolvat Consiliul de Administrație și l-au înlocuit, acum a venit rândul celor de la SC Servicii Comunale SA pentru a exprima un punct de vedere:

”În urma aprobării proiectului de HCL în cursul zilei de 16.02.2021, noi, membrii Consiliului de administrație al SC SERVICII COMUNALE SA, venim cu unele precizări, cu scopul de a arăta populației manipularea care a fost pusă la cale de către domnul Preda Florin Mirel - inițiatorul proiectului, și conducerea actuală a Primăriei Municipiului Rădăuți.

Astfel, în urma citirii notei de fundamentare care a stat la baza acestui proiect, putem observa lipsa de informare a inițiatorului proiectului, cele declarate de către domnia sa neavând nici o legătură cu realitatea:

- restanțele SC Servicii Comunale SA către SC Nord Gaz SRL au o vechime de maxim 60 de zile, nu peste 300 zile de întârziere;

- deși acest Consiliu de Administrație este numit din luna octombrie a anului 2020, în urma unui concurs public, domnul Preda, urmărind dezinformarea cetățenilor orașului, folosește o decizie a Curții de Conturi Suceava din anul 2015 pentru a aduce acuze unui Consiliu de Administrație care nu a avut nimic de a face cu perioada prezentată;

- realizările actualei conduceri a SC Servicii Comunale SA sunt minimizate, fiind prezentată ca fiind o nereușită realizarea obiectivelor propuse de către Curtea de Conturi Suceava în proporție de 87%. Trebuie menționat faptul că, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor, este nevoie de acordul Consiliului Local, societatea neavând posibilitatea să ia unele măsuri fără acordul Consiliului Local.

Având în vedere această situație, considerăm abuzivă această decizie luată în Consiliul Local Rădăuți, această situație putând duce la blocarea activității SC Servicii Comunale SA, implicit la un disconfort mărit pentru populație.

Venim în completare cu următoarele aspecte în ceea ce privește conducerea acestei societăți:

- în momentul de față, noi, Consiliul de Administrație, suntem înregistrați ca administratori la Registrul Comerțului cu drept de semnătură;

- Adunarea Generala a Acționarilor nu este legal constituită deoarece OUG 109/2011 prevede clar componența AGA, deci nu poate ține vreo ședință legală;

- legal, Consiliul de Administrație nu poate fi revocat înaintea împlinirii unui an de activitate, și atunci doar după evaluarea competențelor conform indicatorilor de performanță și a planului de administrare, după depunerea bilanțului și balanței anuale, acest lucru fiind specificat și în cadrul Raportului de Specialitate din cadrul aparatului Primăriei Municipiului Rădăuți, raport depus alături de proiectul inițiat de către domnul Preda și ignorat cu bună-știință de către conducerea UAT Rădăuți.

Încă de la instalarea domnului primar Bogdan Loghin, noi, membrii Consiliului de Administrație, am fost amenințați și hărțuiți pe motiv că domnia sa are nevoie de aceste locuri să fie eliberate pentru a-și putea numi unele persoane apropiate în acest Consiliu. Nu am considerat că își va duce amenințările la îndeplinire, motiv pentru care nu am ieșit public cu aceste lucruri.

În urma acestei Hotărâri de Consiliu Local, vom acționa în instanță pentru a înlătura efectele acestui abuz.

De asemenea, vom depune plângeri penale împotriva tuturor celor au votat pentru săvârșirea acestor infracțiuni de serviciu”.