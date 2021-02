Export de forță de muncă

Suceava este unul dintre județele exportatoare de forță de muncă, având constant un număr mare de locuitori care lucrează în străinătate. Pe lângă cei plecați cu contracte pe perioade lungi de timp, crește de la an la an și numărul muncitorilor sezonieri care lucrează câteva luni pe an în agricultură și construcții. Consilierul de la Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Narcisa Cioltan, a arătat că în județ sunt înregistrați, la această dată, 13 agenți de plasare a forței de muncă sau furnizori de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate: unul în Solca, șapte în Suceava și câte unul în Arbore, Șerbăuți, Siret, Iaslovăț și Plopeni. Încă un astfel de agent, din Fălticeni, are activitate suspendată.

Dacă în anul 2019 au fost înregistrate 15 firme care au mediat angajarea a 4.484 persoane în agricultură, în Germania, Belgia, Irlanda și Olanda, anul trecut numărul a scăzut la 12 firme, dar au fost mai mulți cei pentru care au mediat angajarea în străinătate. În 2020, cei 12 agenți de plasare a forței de muncă în străinătate au intermediat angajarea a 5.817 persoane în agricultură, în Germania, Belgia, Italia și Olanda. Subliniem că este vorba despre persoane angajate legal în străinătate, cu contract de muncă. Plasarea muncitorilor sezonieri peste hotare a funcționat și în perioada de restricții dure în privința circulației, inclusiv din zona carantinată Suceava.

Reamintim că anul trecut, în zilele de 8, 9 și 10 aprilie, în perioada stării de urgență, 456 de persoane din judeţul Suceava, dintre care 45 din localitatea carantinată Pătrăuți, au ajuns pe aeroportul din Cluj, de unde au plecat către Germania şi Olanda la cules de sparanghel.

Asta s-a întâmplat când peste tot erau restricţii și filtre cu echipaje ale poliției, armatei și jandarmeriei și pentru a părăsi o localitate românii aveau de completat tot felul de declaraţii. Sezonul sparanghelului începe îndată și este de urmărit plasarea muncitorilor sezonieri în străinătate, mai ales că în țările de destinație sunt aplicabile măsuri severe de prevenire a răspândirii coronavirusului, de la carantina de 14 zile până la limitarea la minimum a activităților sociale.