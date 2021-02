Numărul magazinelor cu peste 1.000 de comenzi pe zi se va tripla în următorii 3 ani

Retailerii și mall-urile se vor orienta către modele de business online și marketplace pentru a asigura supraviețuirea sectorului, conform Veranda Shop Online

Plata cu cardul va crește până la 39%, inclusiv din zona rurală, conform datelor PayU

Experiența de cumpărături va fi îmbunătățită prin aplicarea tehnologiilor AI, potrivit Zitec

Home & deco, pharma și fashion, categoriile cu cele mai mari creșteri în 2021

București 16 februarie. România traversează o etapă accelerată de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradițional care va migra tot mai mult către comerțul online. După un salt de cel puțin 3 ani anul trecut, comerțul online își va continua evoluția și va înregistra o creștere de cel puțin 15% în 2021, oferind o perspectivă optimistă pentru magazinele locale.

„În acest moment sunt maximum 100 de magazine online pe piața locală care primesc peste 1.000 de comenzi pe zi, dar în următorii 3 ani numărul acestora se va tripla pe fondul a cinci tendințe de transformare digitală, care vor defini comerțul online local,” a declarat Cristi Movilă, Growth Leader Eastern Europe VTEX.

„Vom vedea o accelerare mai mare și o creștere puternică a investițiilor în digitalizare, tehnologie și servicii a jucătorilor consacrați din domeniu. Piața de ecommerce este încă la început de drum, la fel și serviciile și shift-ul către inovație sau experiențe în offline, deci există un potențial uriaș. De asemenea, pe termen mediu, piața se va „așeza” și centra în jurul unor marketplace-uri, tendința globală fiind de consolidare a coșului de cumpărături într-un singur loc. Consumatorii vor avea destinații preferate de shopping și vor dori să facă toate achizițiile dintr-un singur loc,” a adăugat Cristi Movilă.

Retailerii și mall-urile se vor orienta către modele de business online și omnichannel

Mall-urile se vor orienta către strategii și modele de business omnichannel pentru a susține comerțul afectat de pandemie și a asigura supraviețuirea sectorului.

Dacă înainte de pandemie mulți retaileri privilegiau propriile canale de vânzare, pentru un control mai bun al experienței clientului și al brandului, acum marketplace-urile devin o soluție foarte bună pentru retailerii medii și mici. Condițiile comerciale au devenit mai atractive pentru cei care vând, iar dezvoltările tehnologice oferă instrumente tot mai bune, de la marketing la logistică, astfel încât retailerii au început să urmărească prezența pe cât mai multe canale de vânzare, în completarea propriilor magazine și site-uri. Pe de altă parte, vom asista și la emergența unor marketplace-uri noi, susținute de retailerii mari, care trec în etapa superioară de dezvoltare și doresc să le ofere clienților acces la o gamă bogată de produse.

În acest sens, Veranda Shop Online își propune „atragerea a minimum 70 de chiriași pe platformă, care nu sunt prezenți în mall-ul fizic, din zona antreprenorială și a produselor de nișă, non mass-market. Designerii și producătorii români au fost unele dintre categoriile cele mai afectate de pandemie. Produsele mai scumpe, cu plus valoare, sau chiar de nișă, vândute preponderent offline în showroom-uri și contexte puternic marcate de experiența trăită, senzorială, au putut cu greu face față unei digitalizări forțate pentru care nu au existat resursele potrivite, atât ca tehnologie cât și ca know-how,” a declarat Andreea Onofrei, Project Manager Veranda Shop Online.

Creșterea plății cu cardul și mobile shopping

În 2021, a crescut gradul de adopție a soluțiilor de comunicare mediate prin internet datorită regimului de învățare și lucru la distanță. Astfel, rata de penetrare a serviciilor de internet a crescut și va atrage o creștere cu 33% a traficului de pe computerele conectate la rețea și cu 12% pentru echipamentele mobile. Astfel, România traversează un context care favorizează adopția comerțului online.

Mai mult, datele PayU indică o creștere a adopției plății cu cardul: introducerea măsurilor suplimentare de securitate conform directivei PSD2, alături de alte soluții precum opțiunea de retur a banilor „instant money back” în 20 de minute de la momentul confirmării returului sau opțiunea de plată în siguranță cu un singur click au crescut încrederea în această metodă sigură de plată.

Elena Gheorghe, Country Manager PayU Romania: „Rata de penetrare a plății online a crescut cu 50% atingând 36% în 2020, cu un maxim raportat de unii comercianți de peste 50%. Pentru anul 2021 estimăm o pondere de 39%. Acum, oamenii petrec mult timp online, iar cumpărăturile online sunt mai la îndemână. Unii utilizatori s-au mutat din orașele aglomerate către zonele rurale, astfel că ne așteptăm să vedem o creștere a plăților cu cardul inclusiv în zona rurală.”

Experiență mai bună online datorită digitalizării

Pentru a le oferi clienților o experiență mai bună online, dar și pentru a suplini interacțiunea fizică cu produsul, business-urile vor investi în integrarea unor soluții de management al operațiunilor dotate cu AI, care permită optimizarea costurilor și a eforturilor logistice. De asemenea, tehnologiile AI permit și creșterea calității serviciilor oferite și contribuie la dezvoltarea unei experiențe de cumpărături îmbunătățite.

„În fiecare domeniu, o aplicare corect adaptată a unor modele de AI, ne arată cum utilizatorul final poate sa primească o calitate mult mai bună a serviciului, iar e-commerce-ul nu face notă discordantă nici aici, îmbunătățirea adusă prin AI fiind majoră față de abordările clasice. În practică, atunci când am aplicat modele de AI, am sesizat creșteri ale vânzărilor, deoarece clienții au ajuns mai ușor la produse care l-au convins, generând o majorare a ratei de conversie de produse recomandate: pentru produse din gama Fashion am sesizat creșteri și de 250% sau o conversie generală de peste 2% pentru produsele cosmetice,” a declarat Alexandru Lăpușan, CEO și co-fondator Zitec.

Social commerce: interacțiune mediată de rețelele sociale

Rețelele sociale sunt accesate de un număr în creștere de utilizatori, astfel că acestea capătă un rol tot mai important în strategia de vânzare. De asemenea, potrivit Veranda Shop Online, live shopping-ul se va dezvolta și în România, fiind o pârghie care mixează interacțiunea online cu cea offline. Această metodă de shopping va fi mai valoroasă în special pentru produsele care sunt extrem de nișate.

Home & deco, pharma și fashion – categoriile vedetă în 2021

Pentru a-și spori vânzările și pentru a le oferi clienților acces la produse din categorii diverse, comercianții se vor asocia în platforme de comerț colaborativ, iar astfel vor putea acoperi o gamă mai mare de nevoi și servicii. 2021 va aduce creșteri organice în categorii precum home & deco (stimulat și de menținerea regimului de lucru și învățat la distanță), pharma și fashion.

Despre VTEX

VTEX este prima și singura soluție complet integrată de comerț, marketplace și Order Management System (OMS), din lume, care unifică experiențele utilizatorilor pe toate canalele, într-o singură soluție completă, destinată companiilor medii și mari.

VTEX ajută companiile din retail, producție, distribuție, vânzare cu amănuntul, supermarketuri, farma și alte piețe verticale să vândă mai mult, să opereze mai eficient, să scaleze fără probleme și să livreze clientului o experiență remarcabilă. Arhitectura modernă, pe bază de microservicii, precum și expertiza solidă de afaceri și instrumentele de dezvoltare permit companiei să asigure viitorul afacerilor clienților VTEX și să îi degreveze de actualizările software. Mărci foarte importante, inclusiv Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, Samsung, Carrefour și Nestlé, și încă peste 3.000 de clienți activi în 50 de țări, au încredere că VTEX va accelera și va asigura transformarea comerțului lor.

Pentru a afla mai multe informații, accesațihttps://vtex.com/ro/