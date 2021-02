Premieră

Premieră la CFR Călători Suceava, după ce ieri un tată și fiul acestuia au dus la București și înapoi o garnitură de tren. Dorin Toma și Laurențiu Ioan Toma au făcut pentru prima dată cuplu în activitatea profesională, primul a fost șef de tren (”naș”, așa cum este cunoscut în termeni populari), iar fiul, mecanic de locomotivă. Dacă Dorin Toma lucrează la calea ferată de circa 30 de ani, fiul său s-a îndrăgostit iremediabil de ”glasul roților de tren” încă din copilărie, iar faptul că acum are responsabilitatea de a duce sute de călători către destinație este o încununare a muncii și perseverenței de care a dat dovadă.

”Este un sentiment de mândrie că am putut conlucra împreună cu tata, chiar dacă fiecare pe partea lui de meserie, în această cursă a trenului intercity Suceava-București Nord și retur. Am simțit o satisfacție uriașă când am garat trenul în siguranță în Gara de Nord și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care au avut încredere în mine”, a mărturisit Laurențiu Ioan Toma.

Aceeași satisfacție se putea citi și în vocea tatălui, care spune că este un vis devenit realitate. ”Parcă nici acum nu îmi vine să cred că eu și fiul meu am dus împreună un tren cu călători la București. Sper să facem acest lucru și cu alte ocazii, dar cel mai important este ca oamenii care vor călători alături de noi să ajungă în siguranță și la timp la destinație”, a spus Dorin Toma.

Dacă pentru Laurențiu Toma a fost primul drum la București neînsoțit, tatăl acestuia are la activ mult mai multe drumuri de acest fel. Asta și datorită faptului că este naș de tren de peste 13 ani, timp în care a verificat bilete de călătorie pe diferite trasee din județ sau din țară. Cu aceste ocazii a întâlnit și situații la limită, inclusiv scandaluri, dar și urgențe medicale.

”Au fost cazuri când trenul a oprit între stații pentru a permite echipajului medical să preia un călător pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Sunt chestiuni de viață și de moarte și trebuie acționat în cel mai scurt timp cu putință, iar fiecare minut contează. La polul opus, sunt persoane care după ce consumă băuturi alcoolice încep scandalul în tren și îi deranjează pe ceilalți călători. În aceste situații suntem aproape neputincioși, pentru că nu avem în dotare absolut nimic cu care să ne apărăm. Singura soluție este să apelăm la ajutorul Poliției TF, dar acest lucru se poate face abia la prima stație”, a relatat Dorin Toma.

De partea cealaltă, Laurențiu Ioan Toma nu se confruntă cu cazuri de acest fel. Totuși, nici el nu este scutit de emoții din cabina locomotivei. ”La orice drum pot apărea probleme tehnice, mai ales că locomotivele sunt învechite. E drept, la plecare totul este verificat și primim aprobarea de a pleca în cursă doar dacă totul corespunde din punct de vedere tehnic. Chiar și așa, sunt momente în care anumite piese cedează în mers, în special din cauza numărului mare de ore de funcționare”, a precizat Laurențiu Ioan Toma.

În vârstă de 30 de ani, tânărul mecanic de locomotivă și-a amintit și de alte lucruri neprevăzute care pot apărea în timpul unei deplasări. Este vorba de accidentele de cale ferată, în care căruțe, mașini sau oameni sunt prinşi de locomotivă, uneori cu consecințe fatale. ”Am avut un asemenea caz în apropiere de Cacica. Am surprins și accidentat mortal o persoană mai în vârstă. Nu este un sentiment deloc plăcut, dar am conștiința împăcată pentru că am făcut tot ce a ținut de mine să nu se ajungă la acest deznodământ”, a completat Laurențiu Ioan Toma.

Chiar dacă sunt și lucruri mai puțin plăcute în activitate, tatăl și fiul, originari din Liteni, spun că nu ar practica altă meserie pentru nimic în lume. Pentru că sunt atașați de CFR, în ciuda lipsurilor și neajunsurilor din sistem, Dorin și Laurențiu Toma au un singur mesaj pentru cei care vor să circule cu trenurile din România: ”Poftiți în vagoane!”.