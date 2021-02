PRO SĂNĂTATE

Inima este vitală pentru existența noastră, la fel ca și legătura cu ceilalți la nivel de inimă. Noi, oamenii, suntem o specie profund socială. Dacă nu am fi fost, nu am fi supraviețuit împotriva prădătorilor mult mai mari și mai puternici. Avem nevoie unul de celălalt pentru siguranță și îngrijire; corpul nostru e construit pentru a-și dori iubire și conexiune. Cercetările asupra importanței iubirii, afecțiunii și intimității sunt uimitoare. Dacă ai sau nu o comunitate activă de prieteni are un impact negativ mai mare asupra sănătății tale decât dacă fumezi. Așa cum subliniază Dean Ornish în cartea sa de referință „Love and Survival”, singurătatea și izolarea cresc probabilitatea de îmbolnăvire și de moarte prematură din toate cauzele cu 200-500%, independent de comportamentul nostru. Și este vorba despre întreaga activitate socială: prietenie, dragoste romantică și sex, o legătură apropiată cu animalul tău de companie și voluntariatul la cantină, toate au beneficii extraordinare pentru sănătatea ta.

Când suntem cu o persoană dragă sau chiar cu un animal de companie drag, variabilitatea ritmului nostru cardiac se sincronizează cu ele. Iar când suntem alături de o persoană dragă, ritmul cardiac neregulat, asociat stresului, se transformă în unul coerent - ritm care este asociat cu stări de calm și mulțumire sau meditație profundă.

Inima noastră fizică este învelită într-o rețea complexă de nervi din sistemul nervos autonom și pare să aibă propria inteligență. Inima radiază un câmp electromagnetic care îi afectează energetic pe cei din mediul nostru, indiferent dacă suntem sau nu conștienți de aceasta. Nu numai că inima este „inteligentă", dar poate chiar să ne ofere informații vitale înainte ca ele să fie transmise de creierul nostru. Creierul are și el aceste abilități precognitive, dar reacția inimii este mai rapidă și apoi îi semnalează creierului să pregătească organismul. Aceasta este înțelepciunea trupului la maximum. Și se dovedește că femeile au acces mai mult la intuiția inimii decât bărbații. Inima noastră încearcă efectiv să ne protejeze și să ne ghideze.

Cuvântul „iubire" este într-adevăr un reprezentant inadecvat pentru toate emoțiile și relațiile vitale pe care le acoperă. Îmi pot iubi pisica, mama și computerul, toate în aceeași propoziție - chiar dacă aceste relații au niveluri complet diferite de complexitate și importanță în viața mea. Dacă am vorbi în greacă, am avea cel puțin patru cuvinte diferite pentru iubire. „Philia” este dragostea caldă dintre prieteni. „Storge” este dragostea afectuoasă, empatică, așa cum avem pentru familia noastră. „Eros”, deloc surprinzător, se referă la iubirea care implică pasiune sexuală pentru un iubit. Iar „agape” descrie iubirea de ordin superior, care este necondiționată și necesită atât angajament, cât și un act de voință. Aceasta ar putea fi iubirea pentru Dumnezeu sau iubirea pură, necondiționată pe care o poți avea pentru un copil sau partener de viață. Există atât de multe modalități de a experimenta iubirea, fiecare unică și fiecare importantă pentru sănătatea noastră!

Cei mai sănătoși oameni au cele mai diferite conexiuni sociale: prieteni și colegi de la serviciu, amici la popicăria locală, vecini de curte, copii și nepoți, prieteni apropiați și partenerul de viață. Nu există o modalitate corectă de a iubi - contează să ai dragoste în viața ta, sub orice formă îți este disponibilă. Toate formele sunt bune. Lipsa conexiunii sociale crește riscurile pentru sănătate și se poate manifesta ca boli cardiovasculare, vindecare lentă a rănilor, atac cardiac recurent, biomarkeri ai inflamației crescuți, ateroscleroză, funcție imunitară deteriorată, tensiunea arterială ridicată, depresie, cancer și recuperarea dificilă după cancer.

Am evoluat pentru a trăi în orașe mari, necunoscându-i nici măcar pe vecinii cu care împărțim zidurile. Prin social media, putem fi bombardați zilnic cu necazurile a miliarde de oameni, în timp ce ziua trece fără să avem o singură conversație semnificativă cu cineva în persoană. Acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de iubire și de legătura cu alții, pentru a ne liniști inima, nervii și a ne întări sistemul imunitar, astfel încât să ne găsim liniștea sufletească și să evoluăm frumos.

