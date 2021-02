Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost operat de trei ori la clinica din Germania

Pe pat de spital

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost transferat în urmă cu circa două săptămâni la o clinică din Germania. Aici a fost supus mai multor operații, iar în scurt timp va ajunge într-un alt spital pentru a începe recuperarea. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Daniel Bodnar le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături și și-a exprimat speranța și încrederea că lucrurile vor evolua în direcția dorită.

Iată postarea activistului de mediu din județul Suceava:

”Am trecut de cea mai dificilă perioadă și vreau să vă anunț că cele 3 operații efectuate aici în Germania au rezultatul așteptat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste reușite și vouă, celor care v-ați rugat, ați donat sau ați trimis un gând bun către mine! Am stat 5 zile la Terapie Intensivă, o perioadă grea, dureri sunt și acum, dar privesc încrezător înainte și știu că lucrurile merg în direcția bună! Săptămâna viitoare voi fi transferat la o clinică de recuperare și vom începe recuperarea! Va fi o recuperare de durată, pași mici, dar trebuie luptat! Chiar dacă la început doctorii ne-au descurajat și au spus familiei că nu are rost să se zbată atât de mult cu recuperarea sau operația piciorului drept că oricum voi fi paralizat de la mijloc în jos, noi am înțeles că Omul face cât poate, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. A fost un accident cumplit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată că sunt în viață! Lupt, Lupta continuă și știu că ne vom revedea curând. Doamne ajută! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păzească de orice rău! Fiți sănătoși”.