Audiați de instanță

Dosarul privind groaznicul accident rutier în care a murit suceveanca Gabi Rîpan, fiica omului de afaceri Ioan Vasile Rîpan, se îndreaptă spre faza finală la Tribunalul Cluj-Napoca, acolo unde tânărul care s-a aflat la volan este judecat pentru omor. Este unul dintre puținele cazuri în care autorul unui accident rutier este judecat pentru omor, pe mai multe considerente: viteza excesivă, intrarea într-o depășire neregulamentară, în condiții de vreme nefavorabilă, faptul că acesta a decuplat sistemele de siguranță ale mașinii Mercedes CLS, amenzile în număr mare primite anterior accidentului, pentru abateri rutiere de același gen.

Practic, tânărul de la volan a testat cu o inconştiență dusă la extrem o maşină puternică pe care nu o mai condusese.

Procurorul consideră că ”inculpatul a săvârșit fapta din culpă cu prevedere, el putând prevedea posibilitatea producerii unui accident rutier, dar a socotit fără temei că acest lucru nu se va întâmpla”.

Doi martori direcți, unul la accident, unul ajuns primul la locul tragediei

La termenul din data de 4 februarie, a fost audiat prima dată bărbatul care a ajuns primul la locul accidentului. Declarația acestuia este șocantă și detaliată. Una dintre concluzii este că inculpatul Cîrje nu a spus inițial că în mașină este o fată. Inculpatul va invoca probabil starea de șoc, având hemoragie puternică, însă trist este că s-au pierdut minute care puteau duce la un alt deznodământ.

Foarte importantă este și declarația martorului care a văzut accidentul.

Acesta conducea o mașină și a fost depășit de Mercedesul CLS condus de Cîrje. El a relatat că rula cu viteză redusă, iar cel care l-a depășit avea în jur de 150 de km/h, după aprecierea sa de șofer profesionist. Martorul a văzut cum, deși șoseaua era liberă, șoferul a tras brusc de volan pentru a reveni pe bandă și a pierdut controlul. Acesta nu a făcut practic decât să confirme mecanismul de producere a accidentului, așa cum a stabilit și procurorul de caz.

Doi ani de la drama familiei Rîpan. Cum s-a petrecut, pe scurt, tragedia

Accidentul în care a murit Gabi Rîpan s-a produs în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2019, la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Huedin. Accidentul s-a produs în condiții de vizetă excesivă, de peste 150 de km la oră, chiar 165 de kilometri la oră, conform unei expertize depuse la dosar.

Șoferul a pierdut controlul autovehiculului imediat după manevra de depășire. Mașina a derapat pe carosabilul acoperit cu mâzgă și a ieșit în decor, lovind un stâlp metalic de informare de pe marginea DN1. După acest impact de o violență extremă mașina s-a oprit în șanțul de colectare a apei pluviale.

Gabi Rîpan, pasageră pe locul din dreapta, a murit, iar şoferul, Tudor Cîrje, a fost rănit foarte grav, suferind o amputație de picior drept. Acesta din urmă a fost proiectat prin parbriz, în afara mașinii. Inițial, probele recoltate la spital au indicat că tânărul ar fi fost sub influența unor substanțe interzise, dar rezultatele toxicologice medico-legale, care sunt probă la dosar, au infirmat acest aspect.

Tânărul proiectat în afara mașinii nu i-a spus primului martor că mai este o victimă

Colegii de la Ziar de Cluj, prezenți la termenul de joi, 4 februarie, al procesului de la Tribunalul Cluj, au consemnat declarația martorului ajuns primul la locul tragediei.

Bărbatul a povestit cu lux de amănunte despre ce s-a întâmplat în momentul în care se deplasa spre Ungaria și, la ieșire din Florești, a văzut o mașină în flăcări.

„În noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2019, am plecat spre Ungaria, pornind de pe Calea Florești. M-am oprit în Florești să iau cu mine un angajat al firmei și mi-am continuat deplasarea. La un moment dat, înainte de a intra în Gilău am văzut o flacără mare pe partea stângă în sensul meu de deplasare și am observat că ardea o mașină. Am pornit girofarul cu care era dotată mașina, am pus avariile, după care am oprit vizavi de locul unde văzusem flacăra. Am coborât din mașină și am văzut o mașină zdrobită, precum și un băiat căzut după gardul de împrejmuire a parcului auto. Mi-am dat seama că a avut loc un accident, că sunt probleme, cu atât mai mult cu cât am văzut motorul mașinii accidentate arzând. Am căutat cu Radu (n.r. angajatul) stingătorul, dar fiindcă eram foarte speriați nu l-am găsit. Știam că am o pătură în mașină și am luat-o încercând să stingem focul. Am reușit”, și-a început declarația Cioban Ioan.

Tânărul care s-a aflat la volan, supraviețuitorul accidentului, i-a spus de mai multe ori martorului că a fost singur în mașină.

„Am observat că persoana de după gard, un băiat, era căzut în șezut și era conștient. L-am întrebat de mai multe ori dacă este singur și mi-a răspuns de fiecare dată da”, a precizat martorul în instanță, consemnat de Ziar de Cluj.

A observat, șocat, că mai este o victimă

Abia după ce a alertat autoritățile și a început să filmeze, bărbatul a văzut că în mașină este o tânără:

„În așteptarea ambulanței am început să filmez locul accidentului și astfel m-am apropiat de mașina avariată, iar la un moment dat am observat că în interiorul acesteia se mai afla o persoană de sex feminin, frumoasă, îmbrăcată într-o bluză albă. Nu se vedea că ar fi lovită la față, dar am rămas șocat. Nu mi-a venit să cred că mai era încă o persoană. Am încercat să deschid portiera mașinii pentru a scoate fata, dar nu am reușit. Între timp am văzut farurile unui autocar despre care am crezut că e un camion. Am sărit în fața acestuia făcându-i semne să oprească în speranța că are unelte cu care putem să rupem ușa din dreapta și să o scoatem pe fată. Șoferul autocarului a încetinit, a trecut de noi și a semnalizat ca și cum s-ar opri, dar ulterior a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Atunci am sunat din nou la 112, ori de pe telefonul meu ori de pe cel al angajatului meu, pentru a anunța că de fapt mai este o persoană implicată în accident și am solicitat ca și descarcerările să vină la fața locului, explicând că inițial nu am știut de existența celei de-a doua persoane din mașină. Văzând că este încă o persoană în mașină l-am întrebat din nou pe băiat cu cine este, pentru că a spus că este singur. Abia a doua oară mi-a spus că e cu o fată. La un interval de 10 minute a venit un echipaj de poliție, iar apoi salvarea. Au ajuns polițiștii, fără să mă legitimeze, le-am povestit ce s-a întâmplat, iar pe urmă am plecat de acolo”, a mai declarat Cioban, citat de Ziar de Cluj.

Martorul a relatat că a fost atât de șocat încât nu a mai plecat în Ungaria în acea dimineață.

Unul dintre avocații familiei Rîpan l-a întrebat pe martor cum a ajuns să fie identificat și propus spre audiere. Cioban a povestit că la un an de la accident i-a întâlnit pe părinții Gabrielei la locul în care aceasta a decedat, a intrat în vorbă cu aceștia și le-a spus că el este cel care a oprit primul în seara tragediei.

Declarația acestuia are importanță în dosar, având în vedere că a fost cel care s-a apropiat primul de locul tragediei. Și mai importantă este declarația șoferului depășit de inculpat, înainte de tragedie, relatată la începutul acestui material.

De precizat că Tudor Cîrje a fost trimis în judecată de procurori pentru ucidere din culpă, însă avocații familiei Rîpan au obținut, la Judecătoria Cluj-Napoca, schimbarea încadrării, în omor.

Următorul termen al procesului de la Tribunalul Cluj a fost fixat pe 8 martie.

Inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție, cel puțin cu privire la acuzația de omor, până la finalizarea procesului.