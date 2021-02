Programe speciale pentru copii

Centrul Cultural-Educațional ARCAvă așteaptă cu un concept unic pe piața serviciilor educaționale din județ. Centrul ARCA, cu sediul în Șcheia (str. Humorului, 133), are o echipă formată exclusiv din profesioniști cu experiență în domeniul educațional și cultural, care își propune să genereze performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație și învățare „în care copilul este propriul arhitect în dezvoltarea competențelor sale, prin explorarea mediului fizic, intelectual, cultural și socio-emoțional, punând accent pe dimensiunea de stare de bine psihologică”.

After School/Before School

Programul After School/Before Schoolse adresează copiilor din clasele primare și va include preluarea de la școală sau deplasarea copiilor de la centrul educațional către școală, venind în întâmpinarea părinților ocupați, care își doresc pentru copiii lor un program educațional complex, diferit, complementar educației formale și un mediu în care siguranța, încurajarea exprimării creative, explorarea mediului fizic sau a peisajului cultural, confortul emoțional și dezvoltarea armonioasă sunt primordiale.

După cum ne-au spus fondatorii Centrului Cultural-Educațional ARCA, centrul are o capacitate de 60 de locuri, distribuite pe 5 categorii de vârstă, de clase (o grupă fiind constituită din 10, maximum 13 copii). Pachetele educaționale sunt special concepute, orientate și raportate la neurodidactica învățării și psihologia cognitivă, „astfel încât corespund unui întreg ansamblu de idei, concepte, relații și contexte educaționale construite, adaptate pentru fiecare etapă de vârstă școlară a copiilor”.

Activități de pregătire suplimentară pentru școală, ateliere educaționale specializate

Scopul principal al întregului demers se axează pe sprijinirea copiilor în pregătirea școlară prin programe de tip After School și Before School, copiii având posibilitatea, după orele de curs, să participe la activități de pregătire suplimentară pentru școală și realizare a temelor sub îndrumarea unor cadre didactice competente, precum și la atelierele educaționale specializate incluse în pachetele educaționale: „Aritmetică mentală și dezvoltare cognitivă”, o metodologie recunoscută prin care copiii își dezvoltă memoria, concentrarea și gândirea logică prin calcule, creativitatea și imaginația, reflexele, observația, încrederea în sine; „Filosofie pentru copii, literație și gândire critică”, pentru dezvoltarea competențelor intelectuale și îmbunătățirea competențelor de lectură; „Lapbooking” o metodă de lucru interactivă care îi ajută pe elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă, distractivă de a învăța, apreciată în SUA, atât în rândul practicanților de home-schooling, cât și în grădinițe sau școli, însă destul de rar întâlnit în România; „Limbi străine” (intensiv engleză sau germană); „Educație prin patrimoniu cultural”, un atelier care vizează promovarea identității culturale, a patrimoniului cultural mobil şi imobil din România, cu scopul de a sensibiliza copiii pentru valorile de patrimoniu, prin abordarea unei metode educaționale moderne ca o alternativă la cea tradițională și în strânsă relație cu programele școlare, de altfel o metodă novatoare pentru învățământul românesc, dar practicată de mult în școlile din Uniunea Europeană; „Creație și hand-made”,un atelier la care copiii au posibilitatea să își descopere pasiunile, să ia decizii și să se exprime liber de la desen, pictură și muzică, la lucru manual și alte jocuri și experimente creative în care se construiesc hand-made diverse obiecte, studiu canto popular pentru elevii cu aptitudini muzicale deosebite, grup vocal-folcloric, măști, teatru popular, participare gratuită la festivaluri, concursuri și proiecte, excursii și vizite cultural-educative.

Locurile sunt limitate. Înscrierile pentru semestrul al II-lea, până la sfârșitul lunii ianuarie

FondatoriiCentrului Cultural-Educațional ARCA au mai spus că pedagogia mediului de învățare, emoțiile și învățarea, dezvoltarea gândirii critice, meseria de elev responsabil și autonom, educația culturală reprezintă punctul de plecare pentru designul experiențelor autentice de învățare oferite de Centrul ARCA. „Toate într-un context de echilibru, în care punem accentul pe adaptarea la ritmul fiecărui copil în parte, pe dezvoltarea inteligențelor sale multiple și pe descoperirea talentelor individuale. Ne dorim să asigurăm copiilor mediul în care să devină autonomi, să-și gestioneze cât mai bine timpul și resursele, în care să deprindă și să-și consolideze cunoștințele necesare la școală și în viață”, au completat reprezentanții ARCA.

Oferta detaliată a pachetelor educaționale și descrierea atelierelor educaționale, incluse în activitatea zilnică a Centrului Cultural-Educațional ARCA, pot fi consultate pe site-ul centrularca.org, cât și pe pagina Facebook https://www.facebook.com/ArcaEducational. Telefon: 0770 337 337.

Având în vedere că numărul locurilor este limitat, înscrierile pentru semestrul al II-lea al acestui an școlar au loc doar până la sfârșitul lunii ianuarie, urmând ca din 8 februarie centrul să-și înceapă activitatea alături de o echipă de profesioniști într-o clădire nouă, un spațiu educațional amenajat la standarde moderne, cu respectarea măsurilor igienico-sanitare impuse de actualul context pandemic.