Îndemn

Unul dintre enoriașii Bisericii „Sf. Constantin și Elena” din Suceava, Alin Chirilă, a ținut să împărtășească public opinia sa despre preotul paroh Alexandru. Reamintim că la această biserică a avut loc botezul bebelușului Iustin, care a decedat ulterior din motive care în momentul de față sunt cercetate din punct de vedere medical și judiciar. Alin Chirilă a precizat din start că ceea ce a scris „nu vrea să sune ca un laudațio”, cuvintele sale reprezentând impresiile sale sincere despre cum îl percepe el pe părintele Alexandru.

Vă prezentăm în continuare opinia lui Alin Chirilă:

”Necazul cu bebelușul care a murit după botez s-a întâmplat la biserica la care merg duminică de duminică. Nu vreau ca ceea ce scriu aici să sune ca un laudațio, dar simt nevoia să spun câteva cuvinte despre preotul implicat în tristul eveniment. Sunt impresiile mele sincere și reale despre acest om, așa cum îl percep și l-am simțit de-a lungul anilor.

După ce, în urmă cu ceva ani, m-am mutat din Iași în Suceava, am luat toate bisericile din oraș la rând (cred că fusesem la vreo zece), m-am dus la Liturghii, am ascultat predici, și după ce am ajuns la biserica <Sf. Împărați Constantin și Elena> acolo am rămas până în ziua de azi. Țin minte că prima duminică a fost cea a Sfinților Români, iar ceea ce mi-a atras atenția, pe lângă predica frumoasă, a fost și faptul că părintele s-a referit în cuvântul său la Sfinții Închisorilor. Cu timpul am început să-l cunosc tot mai bine pe părintele Alexandru și astfel am aflat despre el că este un trăitor, un om simplu în toate, iubitor de frumos și cultură. Slab, tras la față, ai senzația că îl ia vântul de pe stradă la cât e de uscat. Postește mult, se roagă și citește mult. Predicile lui sunt gândite, sunt teologice și au substanță. Soția mea chiar îmi spunea mai demult că <preotul ăsta ține predici prea înalte, peste nivelul audienței>. Eu i-am spus că predicile sunt cum trebuie, noi suntem sub nivelul lor din cauza necunoștinței noastre și sărăciei duhovnicești”.

”Puține sunt bisericile în care să existe o atmosferă cum este în biserica părintelui Alexandru”

”Puține sunt bisericile în care să existe o atmosferă cum este în biserica părintelui Alexandru. Oamenii parcă formează o familie. La sărbătorile mari vin în costume populare, se cunosc între ei, vorbesc, mănâncă împreună, fac acțiuni împreună și sunt uniți. Harul părintelui se vede și din aceea că la fiecare slujbă vin zeci de copii să se împărtășească. Într-o duminică curiozitatea m-a îndemnat să-i număr. Socotisem vreo 60 de copii!

O curiozitate interesantă mai este și faptul ca biserica <Sf. Constantin şi Elena> este magnet pentru... medici! Deși este un lăcaș de cult mic, în el încăpând aproximativ 100 de oameni, numărul de credincioși medici <pe metru pătrat> este mare. Iar asta nu e tot, la strană cântă un student în anul 5 la medicină, mulți tineri din biserică au terminat medicina sau urmează să dea tot la medicină! Am avut și o postare mai demult despre Sabina Aursulesei, o tânără minunată, fiică a bisericii noastre, care a terminat în 2017 medicina la Cluj ca șefă de promoție. Cine dorește o poate găsi foarte ușor pe Google.

Chiar dacă e trăitor și studios, părintele nu e retras din lume. Mereu întreprinde ceva pentru oameni. Prima acțiune de care am auzit când am ajuns la <Sf. Împărați Constantin și Elena> era una care tocmai se încheiase, și anume împărțirea unui lot de Biblii (din păcate nu știu numărul lor) credincioșilor din parohie. Apoi au fost serile catehetice și de studiu biblic la care participam și eu cu mult folos, seara, în mijlocul bisericii.

Bineînțeles că părintele a înființat și un cor format din copii (printre care și ai mei), ce ne delecta cu frumoase colinde la fiecare sfânt Crăciun. Mai mult, vreo două-trei veri la rând părintele a organizat cursuri de muzică psaltică pentru copii, cursuri predate de el însuși.

Să vă spun și despre acțiuni de ajutorare inițiate de părintele? Din când în când părintele face apel la credincioși să contribuie cu bani pentru ajutorarea unor oameni cu probleme din parohie. Astfel, o dată s-au strâns bani pentru lemne, altă dată pentru un frigider, și chiar pentru cineva căruia îi trebuiau niște lucrări dentare! Sumele sunt strânse de o doamnă inimoasă și răzbătătoare, Maria-Magdalena pe numele ei, desemnată de părintele ca asistent filantrop și care tot ea se ocupă ca banii să fie de folos celor în nevoi.

De ce v-am spus toate astea? Ca să știți că acest preot căruia i s-a întâmplat să-i moară un copil după botez este e un om deosebit, smerit, trăitor și iubitor de oameni. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit asta. Poate ca să-i încerce credința. Îmi pare foarte rău de fiecare dată când aud că moare un copil. Însă asta a fost voia Domnului și mă supun.

Nu știu ce vină să-i găsesc părintelui... M-am uitat pe filmuleț. A făcut ceea ce a mai făcut de sute de ori fără să se întâmple nimic rău. Copilul nu a murit în cristelniță, iar după botez a plâns. Sunt convins că nu a inhalat apă în timpul celor 3 secunde. Nici nu știu dacă să spun Dumnezeu să-l ierte. Nu ar avea sens, e fără de păcat.

În fine, sper ca totul să se termine cu bine. Mă rog Domnului să-i dea putere părintelui Alexandru, iar părinților îndurerați să le dea tărie, liniște și înțelepciune”.