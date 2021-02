I-FEST Tunisia

O elevă de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Andreea Anastasiu,s-a calificat recent la un prestigios concurs internațional de știință și tehnologie care se desfășoară în Tunisia. Este vorba de International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia(I-FESTTunisia), organizat de către Asociația Tunisiană pentru Viitorul Științei și Tehnologiei. Andreea este elevă în clasa a XI-a la profilul Matematică-Informatică și este pasionată de robotică, fiind membră a Clubului de robotică din școala humoreană.

A participat la numeroase competiții de acest gen, singură sau împreună cu echipa GRASP a acestui club. La concursul ROSEF, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) și Asociația Cygnus a avut loc în noiembrie 2020, Andreea Anastasiua participat cu un robot semiautonom care poate fi de ajutor atât agricultorilor, cât și meteorologilor. După cum ne-a povestit Andreea, robotul măsoară anumiți parametri, cum ar fi temperatură, presiune sau gaze atmosferice ce pot avea efect de seră.

Eleva din Gura Humorului a obținut locul III cu acest proiect, care apoi a fost reevaluat de o comisie ce l-a propus pentru participarea la I-FEST Tunisia.

„Momentul în care mi-am descoperit cea mai mare pasiune a mea, robotica, a fost în clasa a opta în cadrul unui club pe acest domeniu, al unui colegiu din județul nostru. De atunci, camera mea a devenit un spațiu plin de fire, șuruburi, senzori și bineînțeles roboți, care abia așteaptă să ajute lumea în viitor”, povestește tânăra.

Andreea Anastasiu a mai obținut și alte premii individuale sau împreună cu echipa de robotică: Locul I la Concursul organizat de Romanian Science Festival - „Viitorul pe placul tău”; Locul III la Concursul Național organizat de Rotary România - „Da Vinci Contest”; Locurile I la Concursul de Astronomie și Astrofizică „Marian Dacian Bica”.