Căderile de zăpadă din ultimele zile nu au creat probleme deosebite pe arterele de circulație din municipiul Rădăuți. Utilajele din parcul de deszăpezire de la SC Servicii Comunale SA, firma care se ocupă de această operațiune, au acționat atât duminică, cât și ieri pentru curățarea și eliberarea intersecțiilor și căilor de acces din municipiu.

Directorul general de la Servicii Comunale SA, Romeo Galan, a precizat: „Ninsoarea ne-a determinat să nu ținem cont de weekend, așa că am acționat încă de duminică cu toate utilajele pe care le-am avut la dispoziție pentru a avea condiții optime pe căile de circulație din municipiu. Și în noaptea de duminică spre luni am intervenit, încă de la ora 03.00, și pot să afirm că nu au existat probleme în localitate. Mai precis, am intervenit cu două sărărițe cu lamă, patru lame, apoi cu alte două utilaje pentru trotuare. Vreau să menționez că utilajele și echipele noastre au intervenit atât în zona centrală, cât și la periferii. Aș mai preciza că pe arterele principale am folosit sare, iar pe celelalte, conform hotărârii de Consiliu Local, am folosit sare în amestec cu nisip și agregat”.