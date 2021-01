Fonduri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la finalul ședinței de vineri a deliberativului județean, că personal își dorește o implicare mai mare a angajaților acestei instituții în întocmirea și implementarea de proiecte europene pentru atragerea de fonduri la nivelul localităților și al întregului județ.

Gheorghe Flutur a declarat că dacă în unele județe a observat o abordare care are în vedere reducerea de personal, el își dorește ca angajații Consiliului Județean să fie mai implicați în proiectele europene. „Zilele acestea am avut mai multe întâlniri cu angajații Consiliului Județean și din unitățile din subordine, în cadrul cărora le-am transmis că prioritatea de grad zero este întocmirea de proiecte europene. M-am uitat la alte județe, acolo unde se discută de reduceri de personal. Din punctul meu de vedere nu la asta trebuie să ne gândim. Dar le-am cerut angajaților să fie implicați în diverse proiecte europene”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că zilele trecute a avut întâlniri la mai multe ministere și la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, el subliniind faptul că sunt „o sumedenie” de oportunități pentru atragerea de fonduri europene prin proiecte. „Aici nu vorbim numai de Consiliul Județean. Vorbim și de sprijinul pe care Consiliul Județean îl poate acorda unităților administrativ-teritoriale pentru a întocmi proiecte prin care să atragem fonduri europene”, a arătat Flutur.

În același timp, el a precizat că angajați ai Consiliului Județean Suceava se pot implica în sprijinirea derulării unor proiecte care nu sunt direct ale acestei instituții, cum ar fi modernizarea salinei Cacica sau reabilitarea și modernizarea Taberei de la Bucșoaia. De asemenea, Gheorghe Flutur a amintit și de asocierea Consiliului Județean Suceava cu stațiunile turistice Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, prin care vor putea fi promovate numeroase proiecte cu finanțare europeană. „Le vom da o mână de ajutor primăriilor pentru ca împreună să facem ceva să atragem fonduri europene. Și asta pentru că bătălia va fi pe inițierea de programe europene”, a mai declarat șeful administrației județene.

El a dat și un exemplu concret în care CJ Suceava a venit în sprijinul primăriilor, respectiv promovarea de proiecte pentru construcția de rețele de gaze naturale. Gheorghe Flutur a spus că mai multe primării din județ, singure sau în asocieri, au depus deja 37 de proiecte la Ministerul Fondurilor Europene pentru obținerea fondurilor necesare rețelelor de gaze naturale. Flutur a spus că din punct de vedere al numărului de proiecte depuse, județul Suceava este „campion”.