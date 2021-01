De la Ana la Caiafa

O femeie în vârstă de 76 de ani din municipiul Suceava este purtată de la Serviciul de Evidență a Populației și Primăria Suceava pentru a rezolva o greșeală care nu-i este imputabilă. Eugenia Niță a precizat că în ziua de 22 ianuarie s-a prezentat la Serviciul de Evidența Populației împreună cu fiul ei care dorea să-și schimbe buletinul. Pentru că băiatul locuiește împreună cu septuagenara, printre actele necesare se numărau contractul apartamentului și cartea de identitate a proprietarei, adică a Eugeniei Niță. Numai că, în buletin apare blocul B8, în timp ce în contractul apartamentului figurează numărul 138.

”Mi-au cerut să merg la Primăria Suceava să aduc o adeverință din care să rezulte că este același număr și la casă, și în buletin. Am fost și am depus o cerere în ziua de vineri, 22 ianuarie, dar nici până acum nu am primit nici un răspuns. Mai mult, în ziua de 27 ianuarie am sunat să mă interesez care este situația și am fost plimbată pe la 4 salariați, inclusiv la ecologizare și sistematizare rutieră, dar nimeni nu mi-a putut oferi vreun răspuns, cu atât mai puțin o rezolvare a problemei. Pe deasupra mi s-a cerut să plătesc și o taxă de 9 lei pentru eliberarea adeverinței. Consider că nu este normal ce se întâmplă și cred că reprezentanții Serviciului de Evidență a Populației și cei de la Primăria Suceava ar trebui să colaboreze pentru a nu mai pune pe drumuri oamenii, în special pe cei în vârstă. Nu am greșit cu nimic, dar m-au transformat într-o minge de ping-pong, ceea ce este inadmisibil”, a spus Eugenia Niță.

Suceveanca speră ca lucrurile să se rezolve, iar angajații din primărie să-și facă treaba și să actualizeze bazele de date, pe care să le comunice și altor servicii pentru a nu se mai ajunge în situații de acest fel.